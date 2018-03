Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Alle zwei Jahre legt das Amt für Straßenwesen einen Brückenbericht vor, der nächste ist gerade in Arbeit, wie Christiane Ehrhardt, Leiterin des Amtes, im Gemeinderat sagte. Aber deshalb war sie nicht vor Ort. Ohne Aufhebens stimmt der Rat einem weiteren großen Sanierungsprojekt für Brücken zu, denn dass die Peter-Bruckmann-Brücke "fällig" war, stand ja schon im letzten Brückenbericht. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, das wusste man damals schon, als man dieses Projekt zurückstellte. Die umfangreiche Erweiterung der Karl-Nägele-Brücke, die der Bruckmann-Brücke von der City her "vorgeschaltet ist, hatte, auch wegen der Straßenbaumaßnahmen zur Buga den Vorrang.

Eine Folge davon ist nun, dass sich das Vorhaben Bruckmann-Brücke um eine halbe Million Euro verteuert. Ursache ist, neben dem Anstieg der Baupreise, dass weitere Instandsetzungsmaßnahmen hinzukommen, so wird das Ganze nun voraussichtlich 1,8 Millionen Euro kosten.

Das ist für Heilbronner Brücken ein vergleichsweise "überschaubarer" Betrag. In den vergangenen Jahren wurden mit und im Zusammenhang mit der Karl-Nägele-Brücke, der Auflassung der Kalistraße und der Schaffung neuer Verkehrsverbindungen bereits 21 Millionen verbaut. Schon vor 2015 hatte man bei der Stadt einen Neubau der Bruckmann-Brücke in Erwägung gezogen, es hatte sogar einen Wettbewerb dazu gegeben - für damals 23,7 Millionen. Dann aber wurden die Prioritäten anders gesetzt.

Nach der nun anstehenden Sanierung soll die Brücke der enormen Verkehrsbelastung in den nächsten 20 Jahren standhalten. Es werden dabei vor allem Mängel an der Baukonstruktion angegangen, das sind meist unsichtbare Maßnahmen. Es werden aber auch die Geländer erhöht und die Asphaltdeckschicht saniert.

Der Schrecken der Botschaft über die ab Herbst beginnenden Sanierungsmaßnahmen liegt weniger in den Kosten als vielmehr darin, dass es nun am Kreisverkehr der Saarlandstraße wieder zu erheblichen Staus kommen wird, auch weil man die Sanierung bei weiter "fließendem" Verkehr vornehmen will. Dies soll in drei Bauphasen geschehen, in denen jeweils eine Fahrspur pro Fahrtrichtung erhalten bleiben soll. Fußgänger- und Radwege werden jeweils umgelenkt.

Ende Juli soll der Auftrag für die Bauarbeiten vergeben werden. Ziel: Bis 31. Oktober soll die Sanierung abgeschlossen sein, bei endgültiger Abnahme dann am 23. November die Freigabe erfolgen. Es ist ein straffer Zeitplan, schließlich beginnt wenige Monate danach die Bundesgartenschau.

Aber wie ist das mit der anderen Großbaustelle direkt am Saarlandkreisel? Was hier, gegenüber und in Konkurrenz zu dem gegenüberliegenden großen Möbelhaus, entsteht, wird vom Bauherren "Möbel-Rieger" als das "modernste Möbelhaus Deutschlands" bezeichnet. Auch da gibt es ein Fragezeichen zu den Zeitabläufen. Die Eröffnung ist für Ende 2018 angekündigt, aber über die Bodenkante hinaus ist auf dieser Großbaustelle, für die es auch noch eine Änderung der Zufahrt geben soll, noch nicht viel zu sehen.