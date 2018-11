(rnz) Die Heilbronner Versorgungs GmbH (HVG) hat jetzt die umfangreiche Sanierung der Hauptabwasserleitung in Heilbronn beendet. In den vergangenen sieben Jahren hat sie in mehreren Bauabschnitten den zum Großteil über 100 Jahre alten Kanal über eine Strecke von rund drei Kilometern vom Freibad Neckarhalde bis zum Industrieplatz für insgesamt rund sechs Millionen Euro saniert und damit die Abwasserbeseitigung in Heilbronn nachhaltig verbessert.

Der Abwasserkanal liegt vom Freibad bis zum Hallenbad beim Bollwerks- turm neben dem Neckar und unterhalb des Wasserspiegels, weshalb durch Fugen und Risse im Mauerwerk des Kanals so genanntes Fremdwasser eingetreten ist, das zusätzlich gereinigt werden musste. Teilweise hatten sich Baumwurzeln ihren Weg durch die Fugen gebahnt und dafür gesorgt, dass sie undicht wurden. Uwe Hertner, Leiter der Abwassertechnik der HVG: "Das Fremdwasser hat die Kosten der Abwasserbeseitigung unnötig erhöht und auch die optimale Reinigung in der Kläranlage behindert." Durch die Sanierung fließt kein Grundwasser mehr ein. "Wir haben in den Kanal einen so genannten "Inliner" gezogen, um den Grundwasserzutritt zu beseitigen - das ist ein in Epoxidharz getränkter Glasfaserkunststoffschlauch, der mit einem Verdichter an die Wände des Kanals gepresst wird und anschließend mit UV-Licht aushärtet," erklärt Hertner die Sanierungsmaßnahme.

Sie ist in geschlossener Bauweise erfolgt, so dass die Wege nicht aufgegraben werden mussten. Das Abwasser wurde in den Bauzeiten über oberirdisch verlaufende Rohrleitungen aus hochfestem Kunststoff mit einem Durchmesser von ca. 50 Zentimetern transportiert.

Die HVG hat am 1. Januar 2005 die Betriebsführung für die Abteilung Abwasser der Stadt Heilbronn übernommen. Sie ist zuständig für die Ableitung und Behandlung der Abwässer der Stadt Heilbronn und angeschlossener Nachbarkommunen wie Brackenheim, Cleebronn, Eppingen-Kleingartach, Flein, Leingarten, Massenbachhausen, Nordheim, Schozach, Schwaigern und Talheim. Auch in Neudenau und Oedheim betreibt die HVG die Abwasseranlagen.