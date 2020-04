Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Slubice hat das, was Heilbronn nicht mehr hat: Eine heile Käthchen-Plastik. Die Heilbronner Partnerstadt, zusammen mit Frankfurt/Oder, die beiden Schwester-Städte liegen sich, von der Oder getrennt, durch eine Brücke verbunden, gegenüber, aber eben auch in zwei Ländern.

Die Figur in der polnischen Partnerstadt Slubice trägt bereits Mundschutz. Screenshot Märkischer Oderzeitung

Die Käthchen-Figur, auf polnisch heißt das Käthchen von Heilbronn "Kasia von Heilbronn" steht an der sogenannten "Kleist-Route" und trägt, weil dies in Polen seit Donnerstag, 16. April, Vorschrift ist, auch einen Mundschutz.

Die Kleist-Route haben Bürger der beiden Städte miteinander entwickelt, sie ist etwa 20 Kilometer lang, zu Fuß oder mit dem Fahrrad "erfahrbar", und führt Lebensorte von Kleist zusammen: fünf in Frankfurt/Oder und zwei in Slubice. Seit 2008 erinnert eine lebensgroße Statue des Käthchens von Heilbronn an Heinrich von Kleist und an die Partnerschaft der Städte Heilbronn und Słubice. Die Plastik "Kasia von Heilbronn" des polnischen Künstlers Mirosław Górski, ein nur knapp verhüllter Akt, wurde 2008 auf dem "Plac Wolnos ci" (früher Neuer Markt) in Slubice aufgestellt. Anlass war das zehnjährige Bestehen der Städtepartnerschaft.

Wie es indes mit der Heilbronner Käthchen-Figur von Bildhauer Dieter Läpple weitergeht, ist noch nicht ganz geklärt. Die einst so umstrittene, inzwischen geliebte und nun betrauerte Symbol-Figur von Heilbronn ist bekanntlich Unfallopfer geworden. Am 12. Februar wurde sie vom Sockel gestürzt, nachdem ein offenbar unaufmerksamer und dann in Panik geratener Fahrer eines Kleinlasters ihr beim Rangieren zu nahe kam.

Das Käthchen wurde erfasst, schlug mit dem Kopf auf und die Bronzestatue bekam Risse, unter anderem an den Beinen. Der materielle Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen laut dem zuständigen Leiter der Museen Heilbronn, Marc Gundel, auf rund 50.000 Euro. Inzwischen liegt das Käthchen im Depot des Museums, im sogenannten "Milchhof". Eine gerade begonnene Diskussion darum, ob man dieses Käthchen restaurieren oder etwa Neues wagen solle, hat die Corona-Krise dann rasch gestoppt.

Nachdem inzwischen, dank der Tochter von Bildhauer Dieter Läpple, die Gussformen wieder zugänglich sind, ist eine Restaurierung möglich und auch wieder wahrscheinlicher geworden. In absehbarer Zeit wird es im Milchhof dazu einen Vorort-Termin geben, mit einer Restauratorin, einem Gießerei-Fachmann und Museumsleiter Gundel.