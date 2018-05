Heilbronn. (pol/mare) Bereits seit Montagnachmittag wird der 81-jährige Rolf S. aus Lauffen vermisst. Das teilt die Polizei mit.

Der an Demenz erkrankte Senior war nach einer Augenoperation am rechten Auge im Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn untergebracht. Bereits am späten Abend des Montags wurde mithilfe eines Polizeihubschraubers und mehreren Streifenwagenbesatzungen im und um das Klinikum gesucht. Die Suche wurde am Dienstag fortgesetzt. Neben einem Polizeihubschrauber wurde hier auch die Rettungshundestaffel eingesetzt.

Der vermisste Rolf S. Foto: Polizeipräsidium Heilbronn

Bis zum Nachmittag fehlte von dem Mann jegliche Spur. Ein Fahndungsaufruf über Facebook erreichte bislang 26.500 Personen. Er ist mit einer blauen Jogginghose und einem khakifarbenen T-Shirt bekleidet, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und circa 70 Kilogramm schwer.

Hinweise zum Verbleib des Mannes nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 / 204060, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.