Heilbronn. (pol/mare) Offenbar absichtlich hat am Montagabend ein 49-Jähriger einen Nachbarn angefahren. Das berichtet die Polizei.

Die beiden Männer hatten schon öfter Streit. Am Montagabend ging die Auseinandersetzung wieder los, weil der Deutsche sein Auto in der Hofeinfahrt geparkt hatte. Der Streit wurde immer lauter und irgendwann stieg der 49-Jährige in seinen BMW ein, fuhr laut Zeugenaussagen rückwärts und quetschte seinen Widersacher zwischen dem Wagen und der Hauswand ein.

Der 63 Jahre alte Mann musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Seine 55-jährige Ehefrau konnte sich mittels eines Sprungs in einen Hauseingang retten und blieb unverletzt.

Der Tatverdächtige fuhr dann weg. Gegen ihn wird ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen gefährlicher Körperverletzung. Um was es bei den bereits länger andauernden Streitigkeiten geht, ist bislang noch unklar.