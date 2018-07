Beim City-Flohmarkt gibt es bei den rund 200 Händlern so manches Schnäppchen zu ergattern. Foto: HMG/Roland Schweizer

Heilbronn. (rnz) Für Schnäppchenjäger bietet die Heilbronner Innenstadt am Samstag, 26. Mai, den perfekten Jagdgrund. In der Fußgängerzone findet zwischen 10 und 18 Uhr der City-Flohmarkt statt.

Antiquitäten aus dem 18. Jahrhundert, Trödel aus Omas Keller oder die lang gesuchte Schallplatte - beim traditionellen Antik- und Trödelmarkt der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) ist für die meisten etwas dabei. Rund 200 Händler und ausgewählte Kunsthandwerker machen den Markt zu einem der größten in Süddeutschland. Neu ist in diesem Jahr ein Bücherflohmarkt in der Kirchbrunnenstraße.

An diesem Samstag kann in der Fußgängerzone und den Nebengassen wieder gestöbert, gefeilscht, gehandelt und gekauft werden. Der Traum von einem besonderen Gegenstand für die Wohnung, etwas, das eine Geschichte erzählt, den Wandel der Zeit widerspiegelt und Generationen überstanden hat.

"Es wird ein kleiner feiner Markt mit einem bunten Angebot sein", berichtet Till Maehr, der den Cityflohmarkt organisiert. Natürlich würden Bücher im Fokus stehen, aber auch Zeitschriften, Fotos, Karten und Grafiken seien im Angebot, so der Marktmeister.

Auch der Heilbronner Handel beteiligt sich mit Deko-Artikeln und anderen Angeboten zu Flohmarktpreisen.

Info: Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es unter www.heilbronn-marketing.de