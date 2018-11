Heilbronn. (rnz) Nicht locker lässt die Heilbronner Polizei bei den Kontrollen der Tuning- und Poserkontrolle in der Stadt. Am Donnerstag waren zwischen 15 bis 23 Uhr acht Beamte unterwegs und kontrollierten zahlreiche, offensichtlich zur "Szene" gehörende Autos.

Insgesamt wurden am Ende 14 Anzeigen gefertigt. Darunter waren Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer und vor allem aber wegen technischer Veränderungen an den Fahrzeugen, die zum Erlöschen der jeweiligen Betriebserlaubnis führten.

Zwei Autos wurden einem Sachverständigen vorgeführt. Solche Kontrollen seien offensichtlich notwendig und würden auch weiterhin stattfinden, teilte die Polizei mit.