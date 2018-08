Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Nein, einfach abhaken darf Fritz Kuhn dieses "Zwischenzeugnis" nicht. Nur 39 Prozent der Stuttgarter zeigen sich zufrieden mit der Arbeit ihres Stadtoberhaupts, 56 Prozent kritisieren ihn. Das ist nicht gut - auch wenn der Grüne im Vergleich der 15 größten deutschen Städte sogar noch im Mittelfeld landet. Der 63-Jährige steht akut unter Druck. Seine Amtszeit endet 2020. Wenn er im Rathaus bleiben will - und das wird mehrheitlich erwartet -, muss sich etwas tun.

Die Probleme sind vielschichtig. Ein Manko wurde ihm sogar schon vor seiner Wahl vorausgesagt. "Die Leute hier, die wollen einen Rommel. Jemanden mit Charisma, nicht mit Konzepten", hatte ein SPD-Abgeordneter 2012, im Schatten der Anonymität, mit Blick auf den Kandidaten Kuhn geäußert. Rommel, das war der als CDU-Über-OB verklärte Manfred Rommel, der von 1974 bis 1996 die Stadt lenkte. Der sich als Repräsentant des weltläufig-liberalen Schwabentums große Anerkennung erwarb.

Zu große Fußstapfen? Kuhn weiß, was das Volk liebt. Theoretisch zumindest. Den Aufstieg der Grünen in Baden-Württemberg schreiben nicht wenige auch dem strategischen Geschick des gebürtigen Bad Mergentheimers zu. "Der ganze Heimatwitz in unseren Wahlkämpfen hier früher - das war alles er", hatte Weggefährte Rezzo Schlauch ihn einst gelobt. Im Bundestag, wo Kuhn bis zur Wahl zum Oberbürgermeister elf Jahre lang den Wahlkreis Heidelberg vertrat, kletterte er auch Dank seiner klugen Strategiepapiere bis in den Fraktionsvorsitz (2005-09).

Doch das theoretische Wissen muss man auch selbst abrufen können. Im Wahlkampf trug Kuhn auch die Anti-Stuttgart-21-Stimmung ins Rathaus, die ein Jahr zuvor den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann in Amt und Würden gebracht hatte. Im Arbeitsalltag blieb Kuhn dann die verbindende Erzählung schuldig. Er fand keine Nähe zu den Menschen - und wurde inhaltlich von Großthemen wie der S 21-Baustelle oder der Feinstaub-Problematik im Talkessel erdrückt. Laut Umfrage klagen die Stuttgarter vor allem über Verkehrsprobleme (77 Prozent). Die Lage am Wohnungsmarkt empfinden 52 Prozent als extrem angespannt.

Kuhn habe "große Erwartungen geweckt und noch nicht viel liefern können", so Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider erst kürzlich gegenüber den "Stuttgarter Nachrichten". Auch in Sachen Führungsstärke und Entscheidungsfreude werden dem Grünen einige Defizite nachgesagt.

Größtes Problem allerdings ist die Entfremdung von der Stadtgesellschaft - und das kann das Ende der OB-Karriere bedeuten, wie jüngst Parteifreund Dieter Salomon in Freiburg erleben musste. Mit dem engagierten Verein "Aufbruch Stuttgart" unter seinem prominenten Vorsitzenden Wieland Backes (SWR-"Nachtcafé") verbindet Kuhn fast schon eifersüchtige Feindschaft. Die Ideen zur Stadtentwicklung, die dort vorangetrieben werden, mag er kaum zur Kenntnis nehmen.

"Ich kann nachvollziehen, dass er sauer ist, wenn der Verein einen eigenen städtebaulichen Wettbewerb ausschreiben und eine Art Baubürgermeisterfunktion übernehmen will", sagt Brettschneider in den "StN". Aber: "Ihnen zu sagen, es sei vollkommen unausgegoren, was sie vorschlagen, ist nicht klug." Gerade von einem Grünen-Politiker müsse man erwarten, dass er bürgerschaftliche Gruppen einbezieht. "Tut er das nicht, verprellt er einen Teil seiner Klientel", so Brettschneider.

Und wie reagiert Kuhn auf die aktuelle Umfrage? "Die Ergebnisse nehme ich sportlich", sagte er am Montag. Seit seinem Amtsantritt habe er auch unpopuläre Themen angepackt. "Damit erreicht man nicht nur Zuspruch - aber für die Stadt ist es in der Summe besser."