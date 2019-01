Nur zwei von neun Kommunen des Landes mit mindestens 100.000 Einwohnern haben CDU-Oberbürgermeister. Das sind in Ulm seit 2016 Gunter Czisch und in Pforzheim seit 2017 Peter Boch. In Heidelberg und Freiburg stehen Parteilose - Eckart Würzner seit 2006 und Martin Horn seit 2018 - an der Rathausspitze. Die seit 2003 amtierende parteilose

Die CDU in großen Städten

Nur zwei von neun Kommunen des Landes mit mindestens 100.000 Einwohnern haben CDU-Oberbürgermeister. Das sind in Ulm seit 2016 Gunter Czisch und in Pforzheim seit 2017 Peter Boch. In Heidelberg und Freiburg stehen Parteilose - Eckart Würzner seit 2006 und Martin Horn seit 2018 - an der Rathausspitze. Die seit 2003 amtierende parteilose Oberbürgermeisterin von Reutlingen, Barbara Bosch, tritt bei der OB-Wahl am 3. Februar nicht mehr an.

In Karlsruhe, der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs, ist seit 2013 SPD-Mann Frank Mentrup am Ruder. Auch Peter Kurz, der 2007 gewählte Rathauschef der drittgrößten Stadt Mannheim, hat ein SPD-Parteibuch. Weiterer SPD-OB: seit 2014 Harry Mergel in Heilbronn. Der nach der Wahlniederlage von Dieter Salomon in Freiburg einzig verbleibende Grüne OB in einer der neun einwohnerstärksten Kommunen ist Fritz Kuhn: Er führt die Verwaltung der Landeshauptstadt seit 2012. Dort haben im Herbst 2020 die Bürger wieder die Wahl.

Bei der Landtagswahl 2016 hatten vor allem die Grünen in den großen Städten die Direktmandate errungen. Auch über die Zweitmandate kamen dort keine CDU-Politiker zum Zug.

