Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart/Heidelberg. Die Heidelberger Bildungsforscherin Prof. Anne Sliwka (47) ordnet die Ergebnisse der IQB-Studie ein. Zu dramatisch sei die Lage nicht, sagt sie.

Frau Sliwka, wo liegen die Gründe für das bundesweite Abrutschen?

Darüber kann ich nur spekulieren. Auffällig ist, dass so unterschiedliche Bundesländer wie Bayern und Schleswig-Holstein deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegen. Ich führe das darauf zurück, dass Unterrichtsentwicklung, individuelle Förderung, vergleichsweise wenig fachfremd erteilter Unterricht und enge kollegiale Zusammenarbeit an den Schulen dort schon länger systematisch eingefordert, aber auch unterstützt werden. Diese Maßnahmen decken sich mit dem Forschungsstand.

Baden-Württemberg ist besonders abgerutscht. Was lief hier besonders schlecht?

So dramatisch wie es vorab in einigen Medien dargestellt wurde, ist es nicht. Baden-Württemberg liegt im Mittelfeld der Bundesländer, in Deutsch etwas darunter, in Mathematik etwas darüber. Damit können wir aber nicht zufrieden sein. Der Anspruch, den Baden-Württemberg an sich stellt, ist ein anderer.

Wie unterschied sich die Lage in baden-württembergischen Grundschulen zwischen 2011 und 2016 von der in anderen Ländern?

Baden-Württemberg ist das Flächenland mit dem höchsten Anteil an Kindern mit Zuwanderungsbiographie. 45 Prozent - das liegt deutlich über Bayern und sogar über Nordrhein-Westfalen, was mich überrascht hat. Der starke Arbeitsmarkt im Südwesten, die Attraktivität der Städte und Landschaften und die Liberalität der Bevölkerung ziehen Menschen aus dem Ausland an, vor allem auch aus anderen EU-Staaten. Wir brauchen diese Menschen ja auch. Nur das Schulsystem hat sich noch nicht auf diese Realität eingestellt. Ich plädiere seit Jahren dafür, sich an starken Einwanderungsländern und ihren Schulsystemen zu orientieren.

Welche Konsequenzen sind nun angebracht?

Die Idee von Kultusministerin Susanne Eisenmann, die Sommerschulen künftig auch für Grundschüler anzubieten, ist absolut richtig. Aber wir brauchen noch mehr: sprachsensiblen Unterricht auch in der Mathematik, enge Kooperation mit Eltern - gerade von Migranten - und vor allem viel mehr systematische Diagnostik in Form von Lernstandserhebungen und formativer Rückmeldung und dann gezielte, passgenaue Förderung in Deutsch und in Mathematik. Da müssen wir das Rad gar nicht neu erfinden: Kanada macht das hochprofessionell und steht als Einwanderungsland mit an der Weltspitze der Schulsysteme was Leistungsexzellenz und Chancengerechtigkeit angeht.