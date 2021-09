Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Noch keine Stunde ist vergangen, da hält es Thorsten Broich nicht mehr aus. "In mir brodelt es", meldet sich der Unternehmer aus Speyer zu Wort. "Hat einer von Ihnen schon mal ein Unternehmen gegründet?" Wenn sich ein freier Notar finde, dann dauere es eine Stunde, dann sei eine Unternehmergesellschaft gegründet. Und auch die Sache mit der Arbeitszeit: "Wenn heute einer gründet, der bastelt doch so lange in seiner Garage, bis es funktioniert."

Auf dem Podium, unter den Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl: kurzes Erstaunen – und dann erst kommen die Erwiderungen.

Es sind Momente wie diese, die den besonderen Reiz der "Wahlarena" in der Heidelberger Brauerei am Kurpfalzring ausmachen. Eingeladen haben die "Wirtschaftsjunioren Heidelberg", ein eher exklusiver Verein für Führungskräfte aus der Wirtschaft – und genau diese sitzen auch im Publikum. Mit ihren ganz eigenen Erwartungen an das, was politisch nach Möglichkeit geschehen sollte. Aber eben auch mit der Expertise von Praktikern. Digitalisierung, Gründerkultur, globale Handelsstrukturen: Die rund 50 Personen, die hier den Ausführungen der sechs Kandidaten lauschen, kennen die Alltagsherausforderungen, die sich unter großen Schlagworten verbergen.

Wobei die Politiker, das zu ihrer Ehrenrettung, dann doch nicht ganz so praxisfern sind: AfD-Kandidat Malte Kaufmann ist Immobilienmakler. Und vor allem Grünen-Gemeinderat Felix Grädler, der in der Runde seine Parteifreundin Franziska Brantner vertritt, erweist sich als Geschäftsführer der "Halle02" als ziemlich sattelfest in geschäftlichen Fragen. Natürlich könne man als Einzelner auch in Deutschland schnell gründen, so Grädler. Aber sobald die ersten Angestellten dazu kämen, wüchsen rasant die bürokratischen Pflichten. "Das hemmt dich in deiner Anfangszeit in deiner Kreativität."

Weitgehende Einigkeit herrscht beim Blick auf den Stand der Digitalisierung. Zu langsames Internet, zu viele Löcher im Handynetz, eine unzureichende Ausstattung von Schulen und Schülern: In der Problemanalyse liegen alle sechs Diskutanten nah beieinander. Nur bei der Schuldfrage wird es ein bisschen giftig, als FDP-Kandidat Tim Nusser verlorene Jahre unter einer CDU-Kanzlerin beklagt, die dieses Zukunftsthema verschlafen habe. Die Replik von CDU-Kandidat Alexander Föhr: "Ein Teil der Schuld liegt bei der CDU, keine Frage". Aber die FDP habe ja in ein paar Ländern mitregiert. 2009 bis 2013 auch im Bund. Aber: "Das Wichtigste war die Mövenpick-Steuer", spielt Föhr auf eine Steuererleichterung für Hoteliers an.

Ebenfalls lebhaft wird es, als Föhr erst infrage stellt, woher genug Energie für die E-Mobilität herkommen soll, und schließlich beklagt, immer nur nach dem ÖPNV-Ausbau zu rufen, das überzeuge ihn nicht. "Wir bauen aus, wir bauen aus – und keiner steigt mehr um" auf Bus und Bahn, beschreibt er seine Erfahrung aus Heidelberg. Ob ihm das jemand erklären könnte? "Weil es zu teuer ist", kontert SPD-Kandidatin Elisabeth Krämer.

Und Zara Kiziltas, die Kandidatin der Linken? Im Unternehmerkreis müsste sie, so die Erwartung, den schwierigsten Stand haben. Doch bekommt gerade sie unerwartete Unterstützung aus dem Publikum: Doris Bazinek, eine rüstige ältere Dame ("Ich habe ja die Bundesrepublik von Anfang an erlebt"), fragt nach Verzicht und Abschaffung der Rüstungsexporte. Kiziltas strahlt. "Wollen Sie nicht bei der Linken eintreten?" Und, ja, gegen Waffen sei sie natürlich. Und auf "Luxusgüter" könne man verzichten.

Als die Runde endet, sind zwar noch einige Fragen offen. Jürgen Däuber, Vorsitzender des Industriekreises Heidelberg, hätte beispielsweise gerne noch über die Zukunft der Rente gesprochen. Und IHK-Geschäftsführer Andreas Kempff treibt weiter die Sorge um, dass gerade die Nachwuchs-Politiker zu wenig Kontakte in die Wirtschaft pflegten. Aber zumindest da ließ sich ja an diesem Abend ein erster Schritt machen – beim gemütlichen Ausklang.