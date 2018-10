Von Sören S. Sgries u. Alexia Angelopoulou

Oberndorf/Heidelberg. Schon vor fünf Jahren war sich Jürgen Grässlin sicher: Unionsfraktionschef Volker Kauder sei in seinem Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen "der Mann von Heckler & Koch, der tödlichsten Waffenschmiede Europas". So zumindest wurde ein Artikel des Friedensaktivisten für die Wochenzeitung "Kontext" eingeleitet. Die CDU-Rottweil, führte der Autor aus, erhielt über Jahre regelmäßige Spenden des Oberndorfer Waffenherstellers. "Es darf angenommen werden, dass ein Engagement wie dieses förderlich ist, die Geschäfte zu beschleunigen", so die Vermutung.

Es ist ein Verdacht, den zumindest die Staatsanwaltschaft Stuttgart ausgeräumt sieht. Bereits im Januar 2017 seien die Ermittlungen gegen den Rüstungskonzern wegen des Verdachts der Inlandsbestechung eingestellt worden, heißt es. Es gebe auch keinen Anfangsverdacht gegen Politiker in Deutschland. Und doch ist das Thema wieder präsent.

Auslöser diesmal: Der laufende Prozess gegen H&K-Mitarbeiter wegen Exporten des Gewehrs G36 nach Mexiko, das dort in Krisenregionen landete. Und ein aktueller Bericht des ARD-Politmagazins "Report Mainz".

Unter Berufung auf einen internen Prüfbericht, 2011 von Heckler & Koch in Auftrag gegeben beim Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG, und darin aufgearbeitete E-Mails wird nicht nur von verschiedenen Spenden berichtet. So sollen zwei "mit Rüstungsthemen befassten Bundestagsabgeordneten der FDP" jeweils 5000 Euro angeboten und dann auf Konten der Partei überwiesen worden sein - zu den beiden Liberalen gehörte der damalige parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Ernst Burgbacher. Der CDU-Kreisverband Rottweil habe 10.000 Euro erhalten - hier ist Volker Kauder prominentestes Mitglied.

Union-Fraktionschef Volker Kauder. Foto: dpa

So weit, so bekannt. Bereits 2011 hatte der Konzern nach entsprechenden Vorwürfen seine Spendenpraxis offengelegt. Nach eigenen Angaben wurden damals innerhalb von zehn Jahren 70.000 Euro an die CDU und 20.000 Euro an die FDP gespendet. Beide Parteien bildeten von 2009 bis 2013 die Bundesregierung. 3000 Euro gingen an die SPD.

Neu an den "Report Mainz"-Enthüllungen: Offenbar versuchte der damalige Geschäftsführers von H & K, Peter Beyerle, direkt in Kontakt mit Politikern zu treten. Beyerle, der vor seinem Wechsel in die Industrie Landgerichtspräsident in Rottweil war, wandte sich laut dem Bericht drei Wochen nach der Überweisung schriftlich an Volker Kauder. Seine Bitte: Der Politiker möge ihn bei der Erteilung einer lang erwarteten Exportgenehmigung nach Mexiko unterstützen. Mit der vorherigen Spende an die örtliche CDU, so der Verdacht, sollte die Ausfuhrgenehmigung für G36-Gewehre "positiv beeinflusst oder zumindest beschleunigt" werden.

Schon 2011 hatten beteiligte Politiker versichert, Spenden des Waffenkonzerns hätten keinerlei Einfluss auf Exportentscheidungen. Heckler & Koch betonte, die Spenden seien "Teil unseres gesellschaftlichen Engagements, das wir außerdem mit Spenden für karitative Zwecke wahrnehmen". Inzwischen sieht offenbar auch die Staatsanwaltschaft keine lohnenden Ermittlungsansätze mehr. "Wenn wir in Sachen Bestechung ermitteln, schauen wir immer auch genau, ob der Gegenseite Bestechlichkeit vorgeworfen werden kann. Doch dafür gab es keinerlei Anhaltspunkte", sagte der Sprecher. Ermittelt werde inzwischen nur noch wegen Verdachts der Bestechung von ausländischen (mexikanischen) Amtsträgern.

Ob die Ermittlungen dieselben Ex-Mitarbeiter von Heckler & Koch betreffen, gegen die derzeit ein Prozess vor dem Stuttgarter Landgericht wegen illegaler Waffenexporte nach Mexiko läuft, wollte der Sprecher nicht sagen.