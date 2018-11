Von Kathrin Löffler

Tübingen. Für den Anfang ersetzt Stoff den Säugling. 30 junge Frauen sitzen in einem Seminarraum. Die eine Hälfte stopft sich Schals und Jacken unter die Kleidung, die andere befühlt die entstandenen Kugeln. Kichern. "Später stellt ihr so fest, wie sehr sich die Gebärmutter anspannt", erklärt Dozentin Bettina Duesmann. Später heißt: Wenn die jungen Frauen statt den Pseudo-Schwangerschaftsbäuchen echte abtasten. Seit dem Wintersemester 2018/2019 sind sie Studentinnen der Hebammenwissenschaft - die ersten an der Universität Tübingen. Und ihre Arbeit ist gefragt, denn bundesweit fehlen Geburtshelfer.

Bisher lernten Hebammen ihr Fach in einer dreijährigen Ausbildung. Künftig soll das nur noch über einen dualen Hebammenstudiengang möglich sein, wie sie einige Hochschulen bereits anbieten, verkündete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Mitte Oktober. Damit will er eine EU-Vorgabe umsetzen, die eine Akademisierung der Hebammenausbildung bis 2020 vorschreibt.

Ein Vollhochschulstudium wie das in Tübingen gibt es laut Deutschen Hebammenverband (DHV) bundesweit noch nicht. Es unterteilt sich in Vorlesungen und Übungen, etwa im Simulationskreißsaal - Theorie und Praxis sollen besser verknüpft werden, so Duesmann. Nach sieben Semestern winkt der Bachelor.

Josina Gebhard, 20, setzt einige Hoffnungen in das Studium: "Man kann mit abgeschlossenem Studium mehr auf Augenhöhe mit einem Arzt reden. Außerdem können wir später auch in die Forschung gehen."

Ihre Ziele dürften Diethelm Wallwiener, Direktor der Tübinger Universitäts-Frauenklinik und kommissarischer Leiter des neuen Studiengangs, gefallen. Seinen Angaben nach will sich die Medizinische Fakultät damit breiter aufstellen und eine internationale Spitzenstellung in der Forschung festigen. "Wir gehen davon aus, dass die Hebammen-Studentinnen nach dreieinhalb Jahren bei uns noch ihren Master machen, eine Doktorarbeit schreiben, sich habilitieren, Spitzenwissenschaftlerinnen werden."

Von den 122 Bewerberinnen - ein Mann war nicht darunter - bekamen nur die besten Abiturientinnen einen der 30 Plätze. Der Numerus clausus lag bei 1,5.

Für das Land ist der Studiengang allerdings ein Kostenfaktor. Denn während an Hebammenschulen Lehrhebammen die Ausbildung übernähmen, dürften vor Studenten nur Akademiker dozieren. Entsprechend mehr Professoren müssten berufen werden.

Unter anderem weil Frauen erst in höherem Alter oder zunehmend mit Begleiterkrankungen Kinder bekommen, wird Wallwiener zufolge die Geburtshilfe komplexer. Akademisierte Hebammen könnten ihren Beruf zudem in allen EU-Mitgliedsstaaten ausüben.

Der DHV beklagt seit Jahren einen Mangel an Hebammen in Deutschland. Zahlreiche der rund 2000 Krankenhäuser arbeiten unrentabel und schließen Abteilungen - auch Geburtsstationen. Gab es 1991 bundesweit noch 1186 Krankenhäuser mit Geburtshilfe, waren es 2014 nur noch 725. Und auf der "Landkarte der Unterversorgung" meldeten sich bislang etwa 22.500 Schwangere, die keine Hebamme zur Betreuung fanden.