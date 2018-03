Von Christiane Barth

Heilbronn. Heile Welt, auch wenn’s hier und da mal "zwickt": Hansi Hinterseer bedankte sich beim Publikum, das es ihm und dem "Tiroler Echo" doch so leicht mache auf der Bühne. Überraschend war es nicht, dass der Tiroler "Bua" auch in der Heilbronner Harmonie die Herzen im Sturm eroberte. Und wenn er aus seinem Leben oder seine "bärigen" Geschichten erzählte als Vorspann zum "Liadl", von der "Bergsinfonie" plauderte, von der Heimat, von den "Madln" und einem "Glaserl" Wein, bemühte er kein großes Vokabular, um zu beschreiben, dass das Leben auch manchmal fies sein kann.

Gesamtweltcupsieger 1973, Silbermedaille im Riesenslalom bei der Weltmeisterschaft 1974, Profiweltmeister 1983: Der 64-Jährige hat viel vorzuweisen. Dass ihm aber die Herzen seines Publikums (in der Harmonie waren etwa 1000 Besucher) derart zufliegen, liegt wohl eher weniger an seiner sportlichen Leistung. Der Kitzbüheler transportiert eine Ahnung davon, dass das Leben "oafach bloß schee" sein kann. Und, ja, den ganz offensichtlichen Beigeschmack von Kitsch und Klischee nimmt man dabei wohl gerne in Kauf.

Seine legendären Fell-Moonboots trug er zwar nicht in Heilbronn, doch sein Markenzeichen dürfte wohl vielmehr die viel besungene "Pracht der Natur" sein, die er wie in einem Imagefilm der Tiroler Tourismusindustrie auf der Leinwand in sämtlichen Perspektiven in Szene setzte und die er mit eingängigen Melodien beschrieb und bejodelte.

Schwer scheint es nicht zu sein, sich von der Freude des smart lächelnden Hansi anstecken zu lassen - sowieso nicht, wenn er von blauen Himmeln, Berggipfeln und der Sehnsucht nach der Heimat singt. Von der typischen Tiroler Stadl-Musik bis hin zu griffigen Schmuseliedern mit klarer Friede-Liebe-Freude-Botschaft schunkelten sich die Besucher durch den Abend. Die besten Tanzplätze vor der Bühne - Auge in Auge mit dem Star - wurden im Sturm erobert.

Mit Gassenhauern wie dem Kufsteinlied ("so friedlich und still"), eingeblendeten, sonnenbeschienen Kirchtürmen und ’nem Hansijodler war’s nicht weit von der Heilbronner Allee zum viel besungenen Klischee "bei uns in Tirol", wo Hansi mit seinem Berner Sennenhund singend zwischen Bergseen und Gipfelkreuzen durch die Wiesen streift.

Eintauchen ins Heile-Welt-Gefühl dann auch mit aktuellen Liedern wie "Angelo - Engel schlafen nie" (den Text dazu soll seine Frau Ramona geschrieben haben). Viel Licht, Spots, die sich zum Engel-Symbol formieren mit Hinterseer zwischen den Flügeln - keine Frage: Er weiß, wie er sich gekonnt in Szene setzt.

Was Glück denn eigentlich sei, habe ihm einmal ein alter Mann in Kitzbühel verraten, und freilich hat er gleich ein "Liadl" draus gemacht: "Für mich ist Glück ein Hauch von Ewigkeit, verliebt zu sein oder wenn der Tag beginnt, mit Sehnsucht pur."

Ging das Konzept der schmusigen Volksmusik und der Bergsinfonie denn auf? Die Gäste, teils in Dirndl und in Krachledernen, lagen sich in den Armen. Glückliche Gesichter am Ausgang: "Leitln, war des bärig! Wos für ein Spektakel!" meinte der Naturbursche mit dem feschen Lächeln und dem charakteristischen Augenzwinkern noch vor den vier Zugaben. Hansijodeln macht also doch glücklich. Wenn man’s mag.