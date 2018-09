Von Bettina Grachtrup

Stuttgart. Bergfest für Grün-Schwarz: Seit rund zweieinhalb Jahren ist die Landesregierung in Baden-Württemberg bald an der Macht. Sie regiert solide, ohne Überraschungen. Die eine oder andere Krise konnte das Bündnis von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nicht ins Wanken bringen. Doch bleibt das so bis zur Landtagswahl 2021? Die CDU fragt sich, wie sie in zweieinhalb Jahren den beliebten Regierungschef vom Sockel stoßen kann, wenn er denn noch einmal antritt. Das "unmoralische Angebot" von FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke, Grün-Schwarz platzen zu lassen und lieber eine Koalition aus CDU, SPD und FDP zu schmieden, steht weiter im Raum.

Es scheint, als könne Kretschmann gar nichts etwas anhaben: Die Umfragen bescheinigen ihm seit Jahren hohe Beliebtheitswerte - innerhalb und außerhalb Baden-Württembergs. Zuletzt sprachen sich 63 Prozent aller Baden-Württemberger für eine dritte Amtszeit von Kretschmann aus. Seine Grünen erreichen bei der "Sonntagsfrage" 29 Prozent. Sie liegen damit weiter vor der CDU, die jetzt bei 28 Prozent gesehen wird.

Dabei haben die Grünen durchaus mit Problemen zu kämpfen. In Freiburg verloren sie in diesem Jahr überraschend eine Oberbürgermeisterwahl. In Stuttgart sitzt der ehemalige Grünen-Landeschef Andreas Braun in U-Haft. Er soll als Leiter der internationalen Abteilung am Stuttgarter Klinikum an Betrug und Bestechung im Rahmen von Geschäften mit Patienten aus dem arabischen Raum maßgeblich beteiligt gewesen sein. Im Schatten dieser Vorwürfe trat Kretschmanns engster Mitarbeiter in der Staatskanzlei, Klaus-Peter Murawski, ab - aus gesundheitlichen Gründen. Die oppositionelle FDP frohlockte. Doch bislang gibt es keine Ermittlungen gegen Murawski.

Derweilen tut die SPD, die von 2011 bis 2016 mit den Grünen regierte, alles, um Kretschmann als ideen-, mut- und risikolos erscheinen zu lassen. "Winfried Kretschmann ist der erste Ministerpräsident, der noch während der Amtszeit zum Denkmal erstarrt", sagte Fraktionschef Andreas Stoch jüngst der "Schwäbischen Zeitung". Doch solche Äußerungen haben bislang kaum eine Wirkung - weder eine negative für Kretschmann noch eine positive für die in Umfragen weiter daniederliegende SPD. In der jüngsten Umfrage liegt sie auf einem Rekordtief von 11 Prozent.

Das größte Problem für die Grünen ist hausgemacht. Zwar sagte Kretschmann im Januar: "Sie müssen damit rechnen, dass ich noch mal antrete." Tut er das aber nicht oder fällt der 70-Jährige schon vorher aus, ist niemand in Sicht, der seine Lücke nahtlos schließen und den Grünen ähnliche Wahlerfolge bringen könnte. Wenn die Grünen für diesen Fall überhaupt einen Plan haben, dann verraten sie ihn nicht. Die größten Chancen auf die Nachfolge hätte wohl noch Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne). Auf sie hält Kretschmann große Stücke. Aber viele attestieren ihr einen Mangel an Charisma.

Für die CDU heißt das: Tritt Kretschmann 2021 wieder an, wird es schwer für ihren Spitzenkandidaten - egal, wie er dann heißen mag. Daher rühren die Gedankenspiele, Kretschmann schon vor der Wahl 2021 zu Fall zu bringen durch einen Koalitionsbruch und die Bildung einer Regierung aus CDU, SPD und FDP. Bislang ist das reine Theorie. Die neue Koalition hätte nur eine knappe Mehrheit im Parlament. Teile der SPD sind strikt gegen diesen Weg. Hinzu kommt, dass die Bedenken auch in der CDU groß sind. Denn die Rolle als "Königsmörder" würden die Bürger bei der Landtagswahl 2021 wohl kaum goutieren.

In der CDU traut sich das Spitzenpersonal gegenseitig nicht so recht über den Weg. CDU-Vizeregierungschef Thomas Strobl und CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart bemühen sich um eine professionelle Zusammenarbeit. Enge Freunde werden sie aber nicht mehr. Wahrscheinlich strebt Strobl die CDU-Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2021 an, auch wenn viele in seiner Partei nicht ganz von ihm überzeugt sind und er gegen Kretschmann blass bleibt. Und mehr als die Hälfte der befragten Baden-Württemberger sind laut der neuen Umfrage mit der Leistung der CDU weniger oder gar nicht zufrieden.

Aber was ist etwa mit der resoluten CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann? Sie hält sich bedeckt. Vielleicht hätte sie aber als Frau bessere Chancen gegen den landesväterlichen Kretschmann, zumal sie den beliebten Grünen im Wahlkampf härter angehen könnte als Strobl, der mit Kretschmann bis zur Wahl die Koalition zusammenhalten muss.