Von Sören S. Sgries

Bruchsal. Nein, auf sonderlich viel Wohlwollen waren die vier "Halbzeitgespräche" der grün-schwarzen Koalition im Vorfeld nicht gestoßen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und sein Vize, CDU-Innenminister Thomas Strobl, sitzen vor großem Publikum auf der Bühne und debattieren ihre gemeinsamen Leistungen: "Ein nichtssagenderes Format ist kaum denkbar", schimpfte aus der Opposition FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Dass dafür auch noch 100.000 Euro "verplempert" würden, sei "ein starkes Stück".

Am Dienstagabend gastierte dieser regierungsinterne Dialog unter dem Titel "Nüchtern betrachtet erfolgreich" in Bruchsal. Und was sagten die Bürger? "Endlich wurden einmal die positiven Sachen herausgestellt", hieß es hinterher an den Stehtischen.

Positive Sachen: Da hatten Kretschmann und Strobl tatsächlich einiges im Gepäck, was sie berichten wollten. Vorneweg das Koalitionsklima. "Ein solches Maß an Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit habe ich selten erlebt", lobte Strobl gleich zum Auftakt das Miteinander der einst doch so ungleichen Partner. "Genau das möchte ich auch sagen", stimmte Kretschmann eifrig zu. Dass es doch nicht wenige Punkte gibt, wo es mal hakt - man sprach lieber nicht davon. Debatten um Polizeigesetz, Abschiebungen, Wahlrecht, Fahrverbote - alles irgendwie vergessen.

Genauso wie die Gegnerschaft, die in Wahlkämpfen gepflegt wurde. "Meine Erinnerung erlaubt es mir gar nicht mehr, mich daran zu erinnern, dass die Grünen jemals ein richtiges Feindbild gewesen sind", wandt sich CDU-Chef Strobl aus einer entsprechenden Frage des Moderators. Da raunte und staunte das Publikum dann doch vernehmlich.

Inhaltlich wurde mit Investitionen in Bildung, Sicherheit und Digitalisierung geworben. "Das ist pure Zukunft, was hier stattfindet", lobte Strobl insbesondere die Region zwischen Karlsruhe und Mannheim mit diversen Startups und IT-Spitzenforschung. "Wir sind nicht abgehängt."

Das Argument, dass die gute Haushaltslage das Regieren sicher erleichtere, wies der Ministerpräsident höchstselbst zurück: "Die Bundesregierung schwimmt nicht weniger im Geld und kriegt es trotzdem nicht hin." Mit Geld allein sei noch kein Frieden geschaffen.

Nach rund einer Stunde war Schluss mit dem Bühnenprogramm - und dann ging es "auf Tuchfühlung" mit dem Bürger. "Bei Bürgergesprächen fragen die Leute das, was Ihnen ganz persönlich auf dem Herzen brennt", hatte Kretschmann vorab seine Erwartungen formuliert. Mit den üblichen Schlagzeilen habe das sehr wenig zu tun.

Und tatsächlich war die Bandbreite groß. Da klagte eine ältere Frau darüber, dass ihre ehrenamtliche Arbeit als Pflegemutter nicht anerkannt werde. Da schimpfte ein Pfarrer über die Steuerlast bei Jugendfreizeiten. Da forderten genervte Pendler endlich einen gescheiten Ausbau der Infrastruktur. Und dem Innenminister gefiel es sichtlich, dass eine Bürgerin ausreichend Respekt vor Polizisten im Land vermisste. Genau darum, so Strobl, strebe er eine "Weiterentwicklung unseres zugegebenermaßen schon sehr guten Polizeigesetzes" an. Man müsse "ein Stück weit zu den Bayern aufschließen". Diese Aussage auf offener Bühne - und der grüne Koalitionspartner hätte wohl energisch protestieren müssen.

Doch die Wähler wurden nicht nur gehätschelt, es gab auch Kontra. Etwa für den Mann, der die Schulmisere im Land mit "Millionen von Flüchtlingen" erklären wollte. "Unsinn", so Kretschmann trocken. In entsprechenden Leistungstests seien diese gar nicht erfasst worden. Und Strobl lieferte sich einen kleinen Disput mit einer Gleichstellungsbeauftragten. "Wenn Sie was für Frauen tun wollen, dann müssen Sie es konkret machen", so seine etwas ruppige Ansage. "Nicht so wolkig."