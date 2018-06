Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. "Eine höchst brisante Frage" ergibt sich für Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) aus dem neuen Rechnungshof-Gutachten zur Lehrerversorgung im Land: "Was wir mit den kleinen Grundschulen machen!" Die Auftragsstudie wurde dem Kabinett am Dienstag von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) vorgestellt; sie ist inzwischen öffentlich.

Der Rechnungshof sollte dem Land helfen, seine Lehrkraft-Ressourcen effizienter zu steuern, und im Schulbereich Möglichkeiten zur Konsolidierung aufzeigen. Das Gutachten war dem Kultusministerium vergangene Woche übergeben worden. Es empfiehlt der Regierung weitreichende Änderungen.

Zu den brisantesten Vorschlägen gehören diejenigen zu kleinen Grundschulen: Die Prüfer erinnern daran, dass der Rechnungshof schon 2014 die Festlegung von Mindestgrößen empfohlen habe, und sprechen sich für größere Schuleinheiten aus.

Bei einer Mindestzahl von 16 Schülern pro Eingangsklasse, wie sie für andere Schularten gelte, müssten 347 Grundschulen geschlossen werden, heißt es in den gut 100-seitigen Text. Der durchschnittliche Mehraufwand für das Personal liege an solchen Schulen bei jährlich mindestens 14,1 Millionen Euro.

"Aus strukturpolitischen Gründen gibt es ein kommunales Interesse am Erhalt kleiner Grundschulen", räumen die Gutachter ein. "Dieses sollte dann aber auch im Rahmen der Finanzverteilung zwischen dem Land und der Gesamtheit aller Kommunen berücksichtigt werden." Im Klartext: Die Gemeinden sollen mehr zahlen.

Auch für Gymnasien empfiehlt der Rechnungshof "an geeigneten Standorten" Zusammenlegungen. Für alle Schulen "sollte die Erhöhung der Mindestschülerzahl alsbald und in der folge Regelmäßig überprüft werden".

Potenzial sieht das Gutachten auch bei der Art, wie das Land seine Lehrer einsetzt. Zum einen hat der Rechnungshof Bereiche identifiziert, in denen so genannte Sonderverwendungen reduziert werden könnten, also Einsätze, bei denen Lehrkräfte nicht an einer Schule unterrichten. Dies können beispielsweise Abordnungen in die Schulverwaltung sein.

Das überdurchschnittlich hohe Engagement Baden-Württembergs beim Auslandsschuldienst soll auf eine proportionale Beteiligung aller Länder heruntergefahren werden. Die Prüfer schlagen außerdem vor, die Arbeitsverpflichtung der Lehrkräfte nicht nach Wochenstunden zu berechnen, sondern als Jahresdeputat. Auf diese Weise könne ausgefallener Unterricht innerhalb des Schuljahres nachgeholt werden.

Neben Zeitfragen wird die räumliche Verteilung der Pädagogen diskutiert. Dabei stellt die Studie fest, dass die Lehrerversorgung für den Pflichtunterricht mancherorts nur dann zu 100 Prozent gegeben sei, wenn die Vertretungsreserve mitzählt. Das sollte sich ändern, finden die Experten.

Ministerpräsident Kretschmann äußerte sich am Dienstag vor der Presse zurückhaltend zu dem Gutachten: Im Staatsministerium müsse man sich erst noch eingehend damit beschäftigen. Der Verlust von Grundschulen im ländlichen Raum sei etwas "schon sehr Ernsthaftes".

Dem Wunsch nach kurzen Wegen stünden allerdings neben Fragen der Ressourcen auch solche der Bildungsqualität gegenüber. Die Regierung werde das sorgfältig debattieren. "Der entscheidende Grund ist immer, vom Kind her zu denken."