Heidelberg. (kaf) Der Mannheimer Grünen-Abgeordnete Gerhard Schick hat seinen Parteifreund und baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann dazu aufgefordert, sich seine Absage für den Parteirat noch einmal zu überlegen. „Ich merke, dass es strömungsübergreifend extrem viel Unterstützung für meinen Vorschlag gibt. Ich hoffe, dass Winfried Kretschmann das zur Kenntnis nimmt und nochmal überlegt“, sagte er im Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Der Parteilinke Schick hatte den Vertreter des Realo Flügels, Kretschmann, zuvor zur Kandidatur für den Parteirat aufgefordert.

Er habe in den letzten Jahren gemerkt, dass das Gremium seine Aufgabe der strategischen Koordinierung nicht erfüllen konnte, weil die zentralen Leute gefehlt hätten. „Es müssen die Leute zusammen am Tisch sitzen, die Verantwortung für die Grünen haben, weil sie wichtige Ämter bekleiden, weil sie sehr bekannt sind – egal in welchem Flügel sie sind“, sagte Schick. „Ich habe Kretschmann geschrieben, dass ich ihn auch unterstützen würde, weil ich meine, dass auch wir Linken ein Interesse daran haben, dass er für die Partei in diesem Gremium Verantwortung übernimmt, auch wenn wir nicht mit jeder seiner Positionen übereinstimmen“, sagte Schick der Rhein-Neckar-Zeitung.