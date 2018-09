Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Es "halbzeitet" sehr im landespolitischen Stuttgart. Seit knapp zweieinhalb Jahren regiert Grün-Schwarz Baden-Württemberg. Im März 2016 wählten die Bürger den Landtag, zwei Monate später einigten sich Grüne und CDU auf die Koalition. Also nähert sich in diesen Wochen die Hälfte der Regierungszeit.

Halbzeiten sind Bilanzzeiten. Schon länger sind Grüne und Schwarze fleißig damit beschäftigt, ihre Bücher nach gelungenen abgeschlossenen Projekten durchzusehen und die Fundstücke öffentlichkeitswirksam auszustellen. Nun haben auch die oppositionellen Fraktionen von SPD und FDP die Bestände gesichtet. Diese Bilanz, gestern in Stuttgart vorgestellt, unterscheidet sich naturgemäß deutlich von der der Regierungsverantwortlichen.

"Aus unserer Sicht stellen wir unterlassene Regierungsleistung fest. Das ist vielleicht nicht strafbar, aber in höchstem Maße sträflich", poltert SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Ein "Wanderzirkus" sei das Kabinett Kretschmann: "Heute hier, morgen dort, für die nächste Überschrift ohne bleibenden Wert."

Seine Kritik rammt Stoch besonders in fünf Politikfelder: Die Koalition versage beim Kampf gegen die Wohnungsnot, streite um Details der Landesbauordnung und hemme so nötigen Neubau. In der Bildung ärgert sich Stoch über die Weigerung, der SPD-Forderung nach kostenfreien Kitas nachzukommen. In der Digitalisierung sieht er Versäumnisse beim Breitbandanschluss und der Schulmodernisierung, dazu ein "Desaster" im Projekt "Ella".

Im Verkehrsbereich nimmt er die drohenden Diesel-Fahrverbote in Städten aufs Korn und stellt Versäumnisse beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs fest. Die Gesundheitsversorgung sei lückenhaft, die Krankenhausförderung etwa müsse um mindestens 55 Millionen Euro im Jahr steigen.

Eine wichtige Ursache der so festgestellten Mängel sieht Stoch in grundlegenden Unterschieden der Regierungsparteien: "Zwischen Grünen und CDU gibt es in den meisten Fällen keine Übereinstimmungen, deshalb findet Politik auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner statt." Dazu kämen "Machtspiele" zwischen den Regierungspartnern, aber auch innerhalb der Parteien. "Diese Koalition ist von gegenseitigem Belauern geprägt."

Das sieht auch Hans-Ulrich Rülke so, jedoch macht der FDP-Fraktionsvorsitzende im Landtag klare Gewinner und Verlierer aus: "In dieser Koalition geben die Grünen den Ton an", sagt er. Die grün-schwarze Idee einer "Komplementärkoalition", in der beide Partner sich nicht in Ressortzuständigkeiten des jeweils anderen einmischten, stelle sich in der Praxis anders dar: "Diese Komplementärkoalition funktioniert zur Hälfte. Da, wo die Grünen die Minister stellen, entscheiden die Grünen, da, wo die Schwarzen die Minister stellen, auch", sagt Rülke.

Besonders nimmt er Innenminister Thomas Strobl ins Visier. Der sei "sicher der Problembär Nummer eins dieser Landesregierung". Dass Strobl kürzlich einräumen musste, bis zum Jahr 2021 nur 232 zusätzliche Polizisten einstellen zu können, während im Koalitionsvertrag steht, man werde 1500 neue Stellen zu schaffen, wertet Rülke etwa als eindeutigen Bruch eines Wahlversprechens.

Auch in den Bereichen Digitalisierung, Finanzen, Wissenschaft, Bildung, Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Energiepolitik merkt er Kritikpunkte an. Diese sind den Liberalen eine eigene Broschüre wert. Titel: "58 Fehlentscheidungen von Grün-Schwarz". Die Regierung, urteilt Rülke, profitiere von der Wirtschaftslage, könne "Probleme mit Geld zuschütten". Aber, so prophezeit er: "Wenn irgendwann die Konjunktur einbricht, kommt das dicke Ende."