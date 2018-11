Neckarsulm. (rnz) Die Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG in Neckarsulm beginnt voraussichtlich Ende dieses Jahres mit dem Bau ihres Neubaus im Gewerbegebiet Rötel. Für dieses Großbauprojekt hat die Stadt Neckarsulm jetzt mit der Baugenehmigung grünes Licht gegeben. Oberbürgermeister Steffen Hertwig übergab die Genehmigungs- und Planunterlagen - sie füllen insgesamt sechs Aktenordner - im Rathaus an den Geschäftsführenden Gesellschafter Markus Binder.

"Die Rötelstraße bekommt ein neues Gesicht; das Gebiet wird optisch aufgewertet", freute sich OB Hertwig. "Das ist ein sehr gutes und wichtiges Signal und stärkt den Wirtschaftsstandort Neckarsulm." Die Stadt sei sehr froh, dass die Firma dieses Projekt am traditionellen Unternehmenssitz im Gewerbegebiet Rötel realisiere.

Das Unternehmen gehörte zu den ersten Firmen, die sich 1971/72 in dem damals neu entwickelten Gewerbegebiet ansiedelten. Mitte Februar 1972 nahm die Firma Franz Binder die Fertigung im neuen Werk im Rötel mit 100 Mitarbeitern auf. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen in Neckarsulm mehr als 1000 Mitarbeiter.

Der dynamische Wachstumskurs mache den Neubau dringend erforderlich, berichtete Markus Binder. Umso mehr dankte er der Stadt für die zügige Bearbeitung des Bauantrags. "Wir wissen die Schnelligkeit der Stadtverwaltung sehr zu schätzen."

Der Neubau umfasst auf mehreren Ebenen vor allem Produktions-, Logistik- und Büroflächen sowie eine Betriebskantine. Auch ein Hochregallager ist geplant. Um Platz für den Neubau zu schaffen, wurde bereits ein altes Produktionsgebäude abgerissen.

Im Wettbewerb um Fachkräfte will sich das Unternehmen verstärkt als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Um ein entsprechendes Signal zu senden, soll die Fassade des Neubaus in einem spektakulären Design gestaltet werden, kündigte Markus Binder an.