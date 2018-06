Von Hans-Joachim Of

Heilbronn. Adel Tawil ist, wie sein noch aktuelles Album aussagt, "So schön anders". Jetzt gastierte der Musiker, Songwriter und Produzent aus Berlin, der im August 40 Jahre alt wird, im Rahmen seiner groß angelegten Tour im Heilbronner Wertwiesenpark und wurde von rund 2000 alten und neuen Fans stürmisch bejubelt. "Wir haben die Sonne mitgebracht", strahlte der Künstler zu Beginn der Konzertreise, angesichts der Tatsache, dass am Vortag der Auftritt von Sarah Connor wegen Unwetter abgesagt werden musste.

Mit Melodien für Kopf, Herz und Bauch nahm der Sohn nordafrikanischer Einwanderer (Vater Ägypter, Mutter Tunesierin) die Gästeschar mit hohem Frauenanteil vom ersten Ton an gefangen. Seine Songs werden geliebt für realitätsnahe, ehrliche und weltoffene, zum Nachdenken anregende, Texte. Stücke wie "Lieder", "Weinen" oder "Gott steh mir bei" sind berührende Melodien und schicken die Konzertbesucher auf eine besonders hörbare Reise. "Ist da jemand" ist beispielsweise so ein intensives, berührendes Lied und natürlich "Vom selben Stern". Mit Fanunterstützung wird der Hitsong zum Überflieger.

Adel Salah Mahmoud Eid El-Tawil, wie der Künstler mit vollständigem Namen heißt, hat viel zu erzählen und es ist spannend zu erleben, die Welt durch seine Augen zu betrachten. In "Eine Welt, eine Heimat" heißt die Botschaft "Hoffnung auf mehr Menschlichkeit als Zerstörung - und mehr Liebe als Hass". Der große Durchbruch bei Adel Tawil kam 2005, als er die Songschreiberin Annette Humpe ("Ich hatte das Glück, eine besondere Frau zu treffen") kennenlernte und mit ihr zusammen die Formation "Ich+Ich" gründete. Von da an änderte sich alles. Hit auf Hit folgte. Gerade bei den Songs aus dieser Zeit wie "Stark", "Zuhause" oder "So soll es bleiben", die man aus dem Radio kennt, ist das Heilbronner Open-Air-Publikum in Feierlaune. Euphorisch wird im weiten Rund geklatscht, getanzt und lauthals mitgesungen.

Auch die anstehende Fußball-WM in Russland wird zum Thema, wenn Adel Tawil den eigens komponierten Song "Flutlicht" mit viel Pathos zum Besten gibt: "Wenn ihr da rausgeht, wenn der Puls steigt, wenn wir bereit sind, spüren wir das Feuer, das uns mit euch verbindet", heißt es. Eine stark aufspielende, siebenköpfige Band mit Gitarrist und Musikleiter Thimo Sander im Rücken, sorgt für ein tolles Soundgerüst. Der Clou: Per "Applausometer" darf das Publikum abstimmen, welches Stück der Sänger als nächstes zum Besten gibt. "Du erinnerst mich an Liebe" gewinnt das Duell gegen "Wo die Liebe hinfällt" und das wunderschöne "Universum" hat klar gegen "Dienen" die Nase vorn. "Ihr macht ja richtig Lärm. Das gefällt mir sehr", freut sich der in lustigem Zopf angetretene, mit dem Echo ausgezeichnete, Tawil.

Und dann: "Wollen wir zusammen singen?" Und schon erklingt aus den Kehlen textsicherer Anhänger "Der Himmel kann warten" oder eben "Lieder". Später, als die Dämmerung einsetzt, wird die Festwiese durch Feuerzeuge und Smartphones punktgenau zum Song "Komm wir bringen die Welt zum leuchten" zum Lichtblick. Erst nach 20 Liedern wird ein strahlender Adel Tawil in die Nacht entlassen.

Als Support hatte eingangs der Berliner Newcomer Benoby mit Band den Boden für nachfolgende Großtaten bereitet. Mit Stücken aus seinem Debütalbum "Mein fünftes Element" traf er den Nerv der Heilbronner, die ihn mit freundlichem Beifall für seine Performance entlohnten.