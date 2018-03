Die Pitbull-Mischlingshündin kam nach ihrer Bergung am Montag direkt in eine Tierklinik. Wenn sie wieder bei Kräften ist, soll sie in ein paar Tagen ins Tierheim kommen. Foto: Tierschutzverein Saarbrücken/dpa

Hündin "Sunny" im Tierheim von Saarbrücken. In einem Müllcontainer ausgesetzt wurde sie von einer Heim-Mitarbeiterin entdeckt. Foto: Tierschutzverein Saarbrücken/dpa

Von Birgit Reichert

Saarbrücken. Die kleine hellbraune Hündin mit ihren großen dunklen Augen hat um ihr Leben gekämpft. In einem Müllcontainer am Saarbrücker Tierheim ausgesetzt, überlebte sie die eiskalte Nacht bei minus zehn Grad nur knapp: Zufällig entdeckte eine Heim-Mitarbeiterin die im Abfall "entsorgte" Hündin, als sie Müll rausbrachte. Das rettete dem Tier das Leben.

"Das Tier war völlig unterkühlt und sehr abgemagert", sagte Frederick Guldner, Sprecher und Vorstandsmitglied des "Tierschutzvereins Saarbrücken und Umgebung" am Mittwoch. Der Fund war gerade noch rechtzeitig: "Sie war nur am Erbrechen, weil sie Abfälle gefressen hatte. Wenn wir sie später gefunden hätten, wäre ihr Zustand sehr kritisch geworden." Die Müllabfuhr war glücklicherweise noch nicht gekommen.

Die wohl zwei bis drei Jahre alte Pitbull-Mischlingshündin kam nach ihrer Bergung am Montag direkt in eine Tierklinik: "Mittlerweile ist sie über den Berg." Sie müsse noch ein paar Tage behandelt werden, dann erwarte sie das Tierheim: "Da werden wir sie dann aufpäppeln." Erst wenn sie wieder bei Kraft sei, solle sie an neue liebevolle Besitzer vermittelt werden.

Der Fall sei "supertraurig", sagte Guldner. Er habe noch nie erlebt, dass jemand seinen Hund bei derartigen Eistemperaturen aussetzt oder in der Mülltonne abgibt. Alle Mitarbeiter seien "sehr erschüttert und auch wütend gewesen, wie man so was machen kann".

Per Facebook hat das Bertha-Bruch-Tierheim die Geschichte erzählt und fragt nach Leuten, die den Hund kennen. "Der Fall bewegt ganz Deutschland - und viele Menschen aus Österreich und der Schweiz", berichtete Guldner.

Es habe bereits viele Hinweise gegeben, denen die Polizei nachgehe, sagte der Tierschützer. Noch sei der Täter unbekannt. Das Aussetzen eines Tieres sei ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und könne mit bis zu 25.000 Euro bestraft werden.

Die Hündin wurde mittlerweile auf den Namen Sunny getauft: "Sie zaubert jedem, der sich um sie kümmert, ein Lächeln ins Gesicht. Sie ist unser Sonnenschein", sagte Guldner.

Derartige extreme Fälle wie der von Sunny kämen leider immer wieder mal vor, sagte die Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes in Bonn, Lea Schmitz. Kleine Katzen, die in Mülltonnen oder Glascontainer geworfen, Hunde die irgendwo im Wald angebunden würden. "Ich glaube, das sind Fälle, wo die Leute keinen Bezug haben zu dem Tier und es einfach loswerden wollen - und wie Müll entsorgen."

Es gebe keinen Grund, ein Tier auszusetzen. "Das macht niemand, dem sein Tier wirklich am Herzen liegt und der sichergehen will, dass es gut versorgt wird." Die Botschaft sei: "Dass man eine Verantwortung übernimmt, wenn man sich ein Tier zulegt. Es ist ein lebendes Wesen und kein Gegenstand, den man einfach wegschmeißen kann."

Nach Ansicht des Saarbrücker Tierschützers Guldner muss sich niemand dafür schämen, wenn er sich aufgrund von besonderen Umständen von seinem Tier trennen muss. "Das fällt keinem leicht." In solchen Fällen sollte man sich aber ans Tierheim wenden: "Wir haben normale Öffnungszeiten, da kann man einfach vorbeikommen und das Tier abgeben. Aber bitte nicht aussetzen!"

Nach Angaben des Tierschutzbundes werden bundesweit im Jahr rund 300.000 Tiere in Tierheimen aufgenommen. Davon seien rund 80 Prozent Fundtiere. "Wie viele davon wirklich ausgesetzt oder entlaufen sind, das lässt sich nicht herausfinden", sagte Schmitz.