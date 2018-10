Stuttgart. (dpa) Die Menschen im Südwesten können sich zum Wochenbeginn auf sommerliche Tage freuen. Ein stabiles Hoch verspricht für den größten Teil Baden-Württembergs für Montag einen sonnigen Herbstag mit sommerlichen Temperaturen bis zu 25 Grad. Allerdings wird sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart vor allem an Bodensee und Donau noch bis in den Nachmittag hinein zäher Nebel halten, bevor auch dort die Sonne herauskommt.

Zum Dienstag hin wiederholt sich laut Prognose die Wetterentwicklung: Nach teilweise dichtem Nebel in der Nacht und am Morgen folgt Sonnenschein mit weiterhin sommerlichen Temperaturen.