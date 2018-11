Heilbronn. (rnz) Die rund 75 Hütten stehen bereits seit einigen Tagen rund ums Rathaus. Nun sind sie auch mit Leben gefüllt: Lichterketten, Lebkuchen, Glühwein, Kerzen und Kunsthandwerk füllen die Auslagen der Holzstände - seit Dienstagabend ist der Heilbronner Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet. Bis einschließlich Samstag, 22. Dezember können die Besucher hier wieder bummeln, genießen und gemeinsam gemütliche Stunden verbringen.

Einen Appell, in der Adventszeit einmal innezuhalten, sprach Oberbürgermeister Harry Mergel bei der Eröffnung aus. Gerade wenn populistische Stimmen zunehmend den Ton angeben, sei es wichtig, sich Zeit für andere zu nehmen.

Das Stadtoberhaupt zeigte sich betroffen über die Folgen des schweren Brandes in Heilbronns Partnerstadt Solothurn. Den Opfern und ihren Angehörigen sprach Mergel seine Anteilnahme und sein Mitgefühl aus. Bei einem Wohnhausbrand in der Schweizer Stadt waren in der Nacht auf vergangenen Montag sechs Menschen getötet worden, darunter Kinder, außerdem werden noch vier Schwerverletzte in Kliniken behandelt.

Der Dekan des Evangelischen Kirchenbezirks Heilbronn, Christoph Baisch, lud die Besucher zum Adventsweg "Die Goldene Spur" der Heilbronner Kirchen ein. Jeweils Samstag um 17 Uhr wird an verschiedenen Stationen in der Kirchbrunnenstraße innegehalten, gemeinsam gesungen und gebetet.

Ob Glühwein-Test, Nikolaus oder Chormusik: Bis zum 22. Dezember findet auf dem Heilbronner Weihnachtsmarkt jeden Tag Programm statt. Am Samstag, 1. Dezember ist zum Beispiel gleich das Nightshopping des Heilbronner Handels. Bis 22 Uhr haben die Geschäfte geöffnet, die Stände des Weihnachtsmarktes bis 23 Uhr. Samstags und sonntags präsentiert das Heilbronner Käthchen auf dem Marktplatz eine Weihnachtsgeschichte.

Besonders sind auch die Weihnachtsbäume auf dem Markt- und dem Kiliansplatz. Beide stammen aus privaten einheimischen Gärten, sind also "gebürtige Heilbronner". Für die Adventszeit wurden sie von ihren Besitzern gespendet. Insgesamt sorgen mehr Lichter und das neue Erscheinungsbild für eine verbesserte Aufenthaltsqualität.

In diesem Jahr stellt das Citymanagement an den Adventssonnabenden einen Paketbus zur Verfügung. Wer die schweren Weihnachtseinkäufe nicht mehr tragen kann, kann von elf Uhr bis 21 Uhr (beim Night-Shopping sogar bis 22 Uhr) die Geschenke in der Fleiner Straße auf Höhe des Wollhauses in der "Geschenke-Garderobe" abgeben. Der Service ist für Innenstadtbesucher kostenlos.