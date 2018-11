Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart/Berlin. Ein Blick nach China zeigt, was bereits möglich ist: Dort sammelt das Unternehmen iCarbon die Gesundheitsdaten seiner Nutzer und wertet diese nach den Erkenntnissen der Biotechnik und Genetik bis hin zur DNA mittels Künstlicher Intelligenz aus. Seinen Kunden kann das Start-Up so individuelle Vorschläge zu gesundheitsförderndem Verhalten machen. Die Daten selbst werden direkt in den Wohnungen der Kunden erhoben - etwa mittels einer Toilette mit ausfahrbarem Löffel, der Urinproben sammelt.

Technische Möglichkeiten zur Ermittlung individueller Gesundheitsrisiken sind auch hierzulande vorhanden - und erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei der Versicherungsbranche. So gibt es bereits Angebote, bei denen die Versicherten den Tarif senken können, indem sie Gesundheitsdaten über Trainingseinheiten mittels Fitness-Armbändern oder -Uhren übermitteln. Derzeit gibt es derartige Verträge bereits für Risikolebens-, Unfall- und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen und für private Rentenversicherungen. Künftig könnten auch private Krankenversicherer das Geschäftsmodell anwenden - erste Unternehmen haben bereits entsprechende Pläne in Aussicht gestellt.

Dieses Szenario ruft nun die Politik auf den Plan - so fordert Baden-Württembergs Justizminister Guide Wolf (CDU) ein Verbot derartiger Tarifmodelle im Bereich von Krankenversicherungen. "Ich finde es bedenklich, wenn neue Tarifmodelle privater Krankenversicherer zukünftig die laufende Übermittlung hochsensibler Gesundheitsdaten zum Gegenstand haben", sagte Wolf dieser Zeitung. Das könnten viele als einen mittelbaren Zwang zur Preisgabe dieser hochpersönlichen Daten empfinden. Bürger sähen sich einem Druck zur kontinuierlichen Optimierung des eigenen Lebenswandels ausgesetzt, fürchtet Wolf. "Deshalb sollte der Gesetzgeber hier frühzeitig handeln und derartige Tarifmodelle untersagen, bevor sie sich am Markt durchsetzen."

Das Thema steht am Donnerstag auch auf der Agenda der Herbstkonferenz der Justizminister der Länder. Laut einem Beschlussvorschlag, der dieser Zeitung vorliegt, wollen die 16 Länderjustizminister bei der Herbstkonferenz bei der Bundesregierung "Handlungsbedarf" anmahnen und den "Schutz" der Versicherungsnehmer vor Tarifgestaltungen in Krankenversicherungsverträgen einfordern, "die die Übermittlung hochsensibler Gesundheitsdaten zum Vertragsinhalt haben".

Auch bei Käufen im Internet wollen die Justizminister der Länder die Verbraucher besser schützen und die Preisbildung transparenter machen. Konkret geht es um die gängige Praxis, dass Anbieter ein bestimmtes Produkt nicht allen Kunden zur gleichen Zeit zum gleichen Preis anbieten. Vielmehr fließt in die Preisbildung die Auswertung personenbezogener Daten der Internetkunden ein - wie etwa der Wohnort, das benutzte Endgerät, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Zielgruppe, bisheriges Kaufverhalten oder häufig besuchte Webseiten.

Wer also in seinem Loft auf der betuchten Stuttgarter Halbhöhe auf einem teuren Smartphone zum fünften Mal nach einer Flugreise nach Rom sucht, zahlt beim gleichen Anbieter möglicherweise mehr als jemand, der zeitgleich in Duisburg-Marxloh auf einem billigen Gerät erstmals Flugreise und Rom eintippt.

Personalisierte Preise wollen die Justizminister nicht verbieten, aber die Anbieter verpflichten, ihr Vorgehen offenzulegen. "Der Einsatz algorithmischer Entscheidungssystem, die aus dem Nutzerverhalten im Internet passgenaue Angebote erstellen, ist längst Realität", so Wolf. Die Verbraucher müssten aber erfahren, wenn ein Angebot durch die Analyse ihrer Daten zustande kam. "Deshalb fordern wir ein transparentes Preisschild: Internetanbieter sollten den Einsatz algorithmischer Entscheidungssysteme offenlegen müssen." Dann, so Wolf, könnten die Bürger selbst entscheiden, ob sie dem Anbieter vertrauen oder nicht. Im mit allen Ländern bereits einvernehmlich abgestimmten Beschlussvorschlag für die Justizministerkonferenz wird das "transparente Preisschild" ebenfalls eingefordert.