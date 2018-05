Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Der von Grün-Schwarz vereinbarte Kinderbildungspass kommt nicht: Das sagten Vertreter der Regierungsfraktionen im Bildungsausschuss des Landtags. Aus der Frauenorganisation der CDU kommt Kritik.

Das Projekt sah vor, das letzte Kindergartenjahr pro Kind mit monatlich 75 Euro zu finanzieren, um "die frühkindliche Bildung und die Integration von Kindern im Vorschulalter" zu stärken. In den Nebenabreden zum Koalitionsvertrag sind dafür 84 Millionen Euro jährlich veranschlagt. Dieses Geld soll nun für Qualitätsverbesserungen im Bereich frühkindlicher Bildung verwendet werden. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) lobte die Entscheidung. "Das Kultusministerium verfolgt das Thema Gebührenfreiheit überhaupt nicht", erklärte sie in der öffentlichen Beratung. "Das wäre die völlig falsche Richtung."

Anlass der Sitzung war ein Antrag der FDP-Fraktion aus dem Januar. Der liberale Abgeordnete Timm Kern wiederholte im Ausschuss, dass bereits 99 Prozent der baden-württembergischen Kinder einen Kindergarten oder eine Tagesstätte besuchten. Es sei deshalb nicht zu erkennen, inwieweit ein Kinderbildungspass Hürden zum öffentlichen Bildungsangebot abbaue. Statt unabhängig vom Elterneinkommen Geld an alle zu verteilen, solle es lieber gezielt investiert werden, nämlich in Verbesserungen bei der Sprachförderung, einen verbindlichen Orientierungsplan für eine frühe Pädagogik und eine bessere Finanzierung der Kindertagespflege.

Abgeordnete aller fünf Fraktionen zeigten sich überzeugt, dass gezielte Qualitätsverbesserungen Vorrang vor Beitragsbefreiungen haben sollten.

Auf mehrfache Nachfrage bestätigte die Grünen-Abgeordnete Brigitte Lösch: "In der Tat ist es so, dass der Kinderbildungspass, so wie er im Koalitionsvertrag verabredet war, nicht umgesetzt werden wird." Karl-Wilhelm Röhm (CDU) ergänzte, dass die 84 Millionen Euro strukturell eingeplant bleiben, man sich aber selbstverständlich eine vom Kinderbildungspass abweichende Verwendung "auf dem Stand der Zeit" vorstellen könne.

"Außerordentlich bedauerlich" findet dagegen Ingeborg Gräßle, die Vorsitzende der Frauen Union Baden-Württemberg, die Entwicklung. Der Bildungspass wird nämlich im Koalitionsvertrag auch mit den Worten begründet: "Wir entlasten Familien." Andere Bundesländer, die deutlich schlechter dastünden, hätten eine entsprechende Regelung längst, sagt Gräßle. Eine Regelung zum Elterneinkommen hätte man ja treffen können. Der Kinderbildungspass war eine Idee der Union, deshalb ist Gräßle vor allem von ihrer eigenen Partei enttäuscht: "Ich bin schon überrascht, dass man so ein wichtiges sozial- und familienpolitisches Thema hergibt. Alle, die das beschlossen haben, sind übergangen worden."