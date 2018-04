Neckarbischofsheim. (bju) "Wir werden weiter einen langen Atem brauchen, aber wir sind auf dem richtigen Weg." Dem Fazit von Angelika Heller, Vorsitzende des "Generationen Netzwerks Neckarbischofsheim" (GNN) konnten ihre Vorstandskollegen Rosemarie Kohler, Anja Braun und Martin Güttler nur zustimmen. Jetzt fand die Jahreshauptversammlung des Vereins statt, der seit drei Jahren seinen rund 130 Mitgliedern unkompliziert Hilfe im Haushalt, im Garten oder für handwerkliche Tätigkeiten anbietet. Jede Einsatzstunde wird dokumentiert und einem Zeitkonto gutgeschrieben. Die so angesammelten Stunden können später im Bedarfsfall gegen Hilfe eingetauscht oder alternativ ausbezahlt werden.

"Die Nachfrage könnte höher sein", sagen die ehrenamtlichen Mitarbeiter ganz offen. Im letzten Jahr gingen die Anfragen, bei denen es vor allem um hauswirtschaftliche Dienste und handwerkliche Tätigkeiten ging, erstmals zurück. Und auch in dem noch jungen Jahr klingelte das Telefon nicht so häufig. "Wir müssen unseren Verein und unsere Aktivitäten bei den Bürgern noch bekannter machen", nennen sie konkret eine der kommenden Aufgaben. Güttler bedauerte auch die verhaltene Resonanz bei der Mitgliederversammlung. "Man möchte ja ins Gespräch kommen und Ideen austauschen." Mit verschiedenen Veranstaltungen mache das GNN zwar immer wieder auf sich aufmerksam, dennoch "wissen viele nicht, was wir genau machen".

Besser läuft es im "GNN-Café" in der Hauptstraße. "Es ist toll, dass es so gut angenommen wird und zu einem regen Treffpunkt geworden ist", erzählt Angelika Heller, die von einer tollen Zusammenarbeit im Team schwärmt und der Stadt ihren Dank für die Räumlichkeiten ausspricht. Donnerstags von 15 bis 17 Uhr sind hier Ehrenamtliche vor allem für die älteren Menschen da, "zu denen sich aber gerne auch Jüngere gesellen können." Neben Gesprächen, gemeinsamen Spielen, Kaffee und Kuchen sei einfach das Zusammensein wichtig. Ab und zu wird auch Musikalisches oder Literarisches angeboten. "Man muss kein Mitglied sein, um ins Café zu kommen."

Der eine oder andere nutzt dort die Gelegenheit, um sich über den Verein zu informieren und wird nach einigen Besuchen Mitglied, wenn es ihm in der Runde gefällt. Die gemütlichen Räumlichkeiten möchte man zukünftig noch intensiver nutzen und einen Mittagstisch anbieten. Auch damit möchte der Verein das Miteinander in der Gemeinde stärken. Ein Fahrdienst werde ebenfalls diskutiert, da man dieses Angebot vielfältig einsetzen könnte. Dazu kommt die Anerkennung der Leistungen in der so genannten niederschwelligen Betreuung. Sie soll erreicht werden, um über die Pflegeversicherung abrechnen zu können. Für die benötigte Fortbildung möchte man mit dem Partnerverein Generationenprojekt in Neidenstein kooperieren.

Finanziell stehe man auf gesunden Füßen, auch dank solcher Spenden wie der von der Sparkasse Kraichgau. Neckarbischofsheims Filialleiter Thomas Barutzki überreichte dem GNN einen Scheck über 571 Euro, die bei der Weltspartag-Aktion und mit weiterer finanzieller Unterstützung des Kreditinstituts zusammengekommen waren. Mit solchen Spenden finde die Arbeit auch in der Öffentlichkeit Anerkennung und man könne weitere Ziele leichter verfolgen, so Heller dankend. Mit einer "Frühjahrsaktion", bei dem unter anderem Grünschnitt abgeholt wird, möchte der Verein verstärkt auf sich aufmerksam machen.

Info: Unter Telefon 07263 / 4094294 darf man sich dafür, aber auch für andere Hilfe gerne melden.