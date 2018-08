Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Karlsruhe. Luisa Lehnen ist Historikerin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin des "Lernort Zivilcourage & Widerstand e. V." für das Projekt Lernort Kislau, das eine Bildungsstätte auf dem Areal des ehemaligen Konzentrationslagers Kislau unweit von Heidelberg, bei Bad Schönborn, plant.

Dort hatten die Nationalsozialisten von 1933 bis April 1939 über 700 Regime-Gegner - mehrheitlich Kommunisten und Sozialdemokraten - ohne jegliche rechtliche Grundlage festgehalten. Gezielte "Vernichtung" erfolgte hier noch nicht. Allerdings wurden viele Häftlinge später von Kislau aus ins KZ Dachau und von dort weiter in andere Lager verschleppt.

Hintergrund NS-Gedenkstätten im Südwesten In Baden-Württemberg gibt es zahlreiche Erinnerungsorte an die Verbrechen der Nationalsozialisten. In der "Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen" sind inzwischen rund 70 Einrichtungen vertreten. Zwei Beispiele: > "Schloss Grafeneck": Hier, rund 60 Kilometer südlich von Stuttgart [+] Lesen Sie mehr NS-Gedenkstätten im Südwesten In Baden-Württemberg gibt es zahlreiche Erinnerungsorte an die Verbrechen der Nationalsozialisten. In der "Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen" sind inzwischen rund 70 Einrichtungen vertreten. Zwei Beispiele: > "Schloss Grafeneck": Hier, rund 60 Kilometer südlich von Stuttgart auf der Schwäbischen Alb, wurde das erste von sechs Vernichtungszentren der sogenannten "Aktion T4" im Deutschen Reich errichtet. Es steht für den Beginn der systematisch-industriellen Ermordung von Menschen im NS-Staat. Über 10.600 Menschen, mehrheitlich geistig behindert oder psychiatrisch erkrankt, wurden hier getötet. > KZ Natzweiler-Struthof: Am 21. April 1941 errichteten die Nazis ein Konzentrationslager im Elsass, das bis zu 70 Nebenlager hatte. 35 davon in Baden und Württemberg, das KZ Neckarelz gehörte dazu. In den Lagern lebten die Zwangsarbeiter für die Kriegsindustrie. 22.000 Menschen starben. sös

Frau Lehnen, ist es sinnvoll, Schüler verpflichtend in Gedenkstätten zu schicken?

Grundsätzlich halte ich einen Gedenkstättenbesuch für sinnvoll. Es ist aber die Frage, wie gut ein solcher Besuch in den weiteren Schulunterricht eingebettet wird. Es macht auch einen großen Unterschied, was für eine Gedenkstätte besucht wird: ein frühes Konzentrationslager wie bei uns, die Gedenkstätte Grafeneck, die sich mit dem Thema "Euthanasie" befasst, oder gar ein Vernichtungslager wie Auschwitz. Man muss klar definieren, was das Ziel des Besuchs ist und wie man auch weitere Aspekte behandelt.

Sie haben sich für Ihren Lernort den früheren Standort des Konzentrationslagers Kislau ausgesucht. Wie wichtig ist ein solch authentischer Ort?

Wir sind überzeugt davon, dass gerade für junge Menschen die Geschichte deutlicher wird, wenn sie genau vor ihrer Haustür erfahren können, was passiert ist. Das Geschehen befindet sich dann nicht mehr im abstrakten Raum. Wir verweilen aber nicht am Ort. Wir wollen auch die Entwicklung betrachten, die zu den Konzentrationslagern geführt hat.

Ein Schulausflug dauert einen Tag. Wieviel weitere Einbettung ist notwendig?

In Unterrichtsstunden ist das schwierig zu sagen. Einig sind sich aber alle, dass eine Vor- und Nachbereitung sein muss. Wie hat man sich an dem Ort gefühlt? Was hat man mitgenommen? Wichtig ist auch die Frage, wie sich der Ort der Gedenkstätte weiter entwickelt hat. Mir macht es ein bisschen Sorgen, dass diese Diskussion gerade mit Blick auf die aktuelle politische Entwicklung geführt wird, in der Hoffnung, rechte Tendenzen einzugrenzen. Gedenkstätten können nicht immunisieren. Und ein zweistündiger Besuch wird auch eine vorgefertigte Meinung nicht verändern.

Droht keine emotionale Überforderung der Schüler, wenn sie mit so einem Ort des Massenmords konfrontiert sind?

Das kann für die Gedenkstätten an Orten ehemaliger Vernichtungslager gelten, die sich im heutigen Polen befinden. Das kann aber auch an anderen Lernorten der Fall sein. Wenn Schüler sagen, sie sehen sich emotional noch nicht in der Lage, so einen Ort zu besuchen, muss man darauf eingehen. Eine Besuchspflicht sehe ich da kritisch.

Erreicht man Schüler überhaupt über einen verpflichtenden, vielleicht lästigen Schulausflug?

Einige nehmen sicher einen Mehrwert mit, auch wenn sie das Ganze vorher als lästige Pflicht abgetan haben. Bei anderen überwiegt die Überforderung, so dass Witze gerissen werden oder ständig am Handy gespielt wird. Ich bin für Lernort-Besuche. Aber vielleicht ist eine freiwillige Teilnahme sinnvoller.

Wie gehen Sie eigentlich mit der zunehmenden Zahl von Kindern mit Migrationshintergrund um, die diese Geschichte gar nicht als die eigene wahrnehmen?

Natürlich spielt dieser Faktor in unseren Überlegungen eine wichtige Rolle. Ich halte es aber für die größere Herausforderung, dass das Geschehen zeitlich immer weiter wegrückt. Auch Familien, die seit Generationen in Deutschland leben, haben keinen direkten Bezug mehr zum Nationalsozialismus. Wir wollen vor allem Jugendliche erreichen. Aber Menschen jeden Alters, jeder Bildungsschicht haben Wissensdefizite, was das Thema Nationalsozialismus angeht.