Neckarsulm. (rnz) Tausende Besucher sind wieder eingeladen, auf dem Neckarsulmer Ganzhornfest Gastfreundschaft und Lebensfreude zu genießen. Das Herbstfest der Neckarsulmer Vereine findet vom 1. bis 3. September statt. Rund um das Deutschordensschloss, in den umliegenden Gassen, auf dem Karlsplatz und in der Fußgängerzone erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und musikalische Unterhaltung. Rund 40 Vereine, Organisationen und Sparten bewirten die Festgäste. Für die jüngeren Besucher gibt es ein Kinder- und Jugendprogramm wie beispielsweise den Kinder-Flohmarkt in der Quergasse. Ein verkaufsoffener Sonntag begleitet das Fest. Am 2. September laden die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln und Stöbern ein.

Benannt nach Wilhelm Ganzhorn, der als Oberamtsrichter von 1859 bis 1878 in Neckarsulm für Recht und Ordnung sorgte und sich als Verfasser einer Vielzahl von Gedichten und Prosastücken einen bleibenden Platz in den Herzen der Neckarsulmer gesichert hat, verspricht das Fest auch in diesem Jahr ein großes Ereignis für Jung und Alt zu werden. Oberbürgermeister Steffen Hertwig und die ehemalige Württembergische Weinkönigin Andrea Ritz eröffnen den Festreigen am Samstag, 1. September, um 16 Uhr, auf der Hauptbühne Museumsplatz.

Wilhelm Ganzhorn wurde am 14. Januar 1818 in Böblingen geboren. Anlässlich des 200. Geburtstages veranstaltet die Stadt Neckarsulm ein Gewinnspiel für alle Festbesucher. An verschiedenen Ständen liegen Mitmachkarten zum Ausfüllen aus. Es gilt, Fragen rund um das Ganzhornfest zu beantworten. Zu gewinnen gibt es einen Neckarsulmer Einkaufsgutschein, eine Jahreskarte für das Deutsche Zweirad- und NSU-Museum und eine Saunakarte für das Aquatoll.

Musik und Tanz werden auf der Hauptbühne Museumsplatz und den beiden Bühnen Marktplatz und Karlsplatz geboten. Die Tanzgruppe "Hotsteppers" der Neckarsulmer Sport-Union zeigt am Samstag ihr Können auf der Hauptbühne. Am Sonntag stehen eine Karate-Vorführung der Sport-Union und Square-Dance mit den Neckar-Valley-Dancers auf dem Programm. Für schwungvolle musikalische Unterhaltung sorgen der MV Obereisesheim, der MGV Dahenfeld, die Blaskapelle der Audi Bläserphilharmonie aus Ingolstadt und der Harmonikaklub. Zum Ausklang am Montagabend spielt traditionell die Polizei Big Band Heilbronn.

Am Festsonntag findet auf der Bühne Karlsplatz um 10.15 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt. Der Festbetrieb beginnt am Samstag, 1. September, 16 Uhr, und endet um 1 Uhr. Am Sonntag und Montag wird jeweils von 11 bis 24 Uhr gefeiert.

