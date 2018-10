Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Mitte 2017 ging Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) erstmals mit Plänen für eine große Reform im Bildungsbereich an die Öffentlichkeit. Nun sind die Pläne so weit gediehen, dass Eisenmann am gestrigen Sonntag bei einer Veranstaltung in Stuttgart die betroffenen Mitarbeiter des Landes darüber informierte. Ein Überblick:

Worum geht es? Kurz gesagt: um besseren Schulunterricht. Anlass der Reform sind die nachlassenden Leistungen baden-württembergischer Schüler in mehreren Leistungsvergleichs-Studien. Vor rund 15 Jahren noch lag das Land bundesweit vorne. Seitdem geht es bergab. "Wir müssen die Vergleichstests Ernst nehmen", sagte Eisenmann gestern und kritisierte ihre Vorgänger: "Unser Frühwarnsystem hat nicht funktioniert. Wir haben das nicht kommen sehen."

Was hat Eisenmann vor? Sie will die Unterrichtsqualität verbessern. "Um diese zu gewährleisten", schrieb sie vor einiger Zeit, "ist ein an der Wissenschaft orientiertes, übersichtliches und auf Unterrichtsqualität ausgerichtetes Ausbildungs-, Fortbildungs- und Unterstützungssystem notwendig." Zudem benötige das Land "ein Gesamtsystem des Bildungsmonitorings, das einer datengestützten Qualitätsentwicklung auf allen Ebenen des Bildungssystems vom Kultusministerium bis hin zu den Schulen dient".

Wie will sie das erreichen? Durch eine Reform des Apparats hinter den Schulen, insbesondere durch Einrichtung von zwei Institutionen, die "eng verzahnt miteinander arbeiten sollen". Außerdem berät ein wissenschaftlicher Beirat. In ihrer Kabinettsvorlage schreibt Eisenmann: "Mit der Errichtung der zwei neuen Institutionen, dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) und dem Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW), sollen die identifizierten Problemlagen im baden-württembergischen Kultusbereich systematisch und zielgerichtet angegangen werden." Das IBBW soll wissenschaftliche Analysen liefern, das ZSL daraus Unterstützungsangebote für Schulen und Lehrer entwickeln.

Wird das nicht längst gemacht? Doch, aber nicht so konzentriert. Eisenmann spricht von "zersplitterten Strukturen" und "Wildwuchs".

Und die Mitarbeiter? Viele sind besorgt. Beamte in Seminaren, Schulämtern, Akademien und Regierungspräsidien fragen sich, was mit ihrem Job wird. Andere sehen aber auch Aufstiegschancen. Eisenmann sagt: Das Personal wird weiter gebraucht. Auch neue Führungsstellen sollen ausgeschrieben werden. "Da gibt es keine händischen Vergaben und kein Ersessenhaben von Stellen." Eisenmann rechnet inzwischen mit Millionenkosten, ein Grund, warum die Grünen noch "Beratungsbedarf" haben.

Gibt es weitere Kritik? Reichlich. Die FDP fürchtet Zentralismus. Die Bildungsgewerkschaft GEW will "nicht weiter mit Reformen vertröstet werden, die erst in einigen Jahren wirken werden". Und die SPD unkt: "Das Qualitätskonzept im Schulbereich droht die nächste große Überschrift der Landesregierung ohne Inhalt zu werden."