Von Jürgen Ruf

Gutach. Die historischen Mauern sind in ihrer neuen Heimat angekommen und wieder aufgebaut. Das markante Gebäude ist reif fürs Museum: Dort wird das denkmalgeschützte "Schlössle von Effringen" mit Leben gefüllt - und erzählt so von seiner mehr als 600-jährigen Geschichte. Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof arbeitet an seiner bislang größten Erweiterung und an neuen Sehenswürdigkeiten. Dazu gehört auch der um 1400 errichtete "herrschaftliche Wohnsitz", der im Volksmund den "Schlössle"-Titel bekam.

Mit Mauern und Häusern allein ist es nicht getan. Die Museumsmacher werkeln an vielen Details. "Es ist fast schon eine künstlerische Arbeit", sagt Thomas Hafen, wissenschaftlicher Leiter des Museums in Gutach im Schwarzwald (Ortenaukreis). Das 5,5 Hektar große Gelände, 1964 gegründet, ist eines der besucherstärksten Freilichtmuseen in Deutschland. Es besteht aus rund 30 Häusern unterschiedlicher Orte und Epochen, darunter sechs große Original-Bauernhöfe. Sie zeigen das Leben und Arbeiten im Schwarzwald zur jeweils damaligen Zeit.

Neu hinzu kommt von dieser Saison an das "Schlössle von Effringen". Es ist den Angaben zufolge das einzige herrschaftliche sowie das älteste Gebäude in einem Freilichtmuseum im Südwesten - und eines der ältesten in einem Freilichtmuseum in Deutschland. Im Original stand das mehr als 600 Jahre alte Gebäude bis zum Sommer 2015 in Wildberg im Landkreis Calw. Dort, im Nordschwarzwald, wurde es abgebaut und rund 100 Kilometer entfernt im Museum wieder errichtet.

"Es ist die bislang größte Erweiterung in der Geschichte des Museums", sagt Geschäftsführerin Margit Langer. Mit dem "Schlössle von Effringen", das dauerhaft in Gutach bleibt, wird das Areal um 1,9 Hektar erweitert. Investiert werden mehr als vier Millionen Euro, sagt Langer. Das historische Haus ist das erste Gebäude aus dem Nordschwarzwald, das in das Museum kommt. Mit den Jahren sollen auf der Erweiterungsfläche zwei weitere Häuser ihren Platz finden.

"Das Umsiedeln des Hauses war eine Mammutaufgabe", sagt Hafen. "Als das Haus hier war, ging die Arbeit für uns erst richtig los." Die Winterpause wurde dazu genutzt, das seit 46 Jahren unbewohnte Gebäude einzurichten. "Wir haben es in den Zustand versetzt, in dem das Haus beim Verlassen der letzten Bewohner 1972 war." Weil Original-Inventar mit den Jahren verloren ging, machten sich die Organisatoren auf die Suche nach Einrichtungsgegenständen von damals. "Das war eine spannende Suche, fast schon eine Detektivarbeit", sagt Langer. Im Internet und auf Flohmärkten wurden sie fündig. Zudem machten Museumsbesucher und Mitarbeiter in ihren Kellern Raritäten aus damaliger Zeit ausfindig, die dort verstaubten.

"Da werden viele, auch ganz persönliche Erinnerungen wach", sagt Hafen. Dies werde auch den Besuchern so gehen. Es seien Original-Gegenstände aus früherer Zeit, die mit den Jahren in Vergessenheit geraten sind.

Auch das Gebäude selbst erzählt Geschichte - sei es das Plumpsklo oder der überdimensionale Holzofen, der zum Kochen diente, weil es Elektrizität in dem Haus damals nicht gab. "Wir setzen auf einen Aha-Effekt beim Betrachter", sagt Langer. "Als wir das Haus eingerichtet haben, hatten wir diesen Effekt auch regelmäßig." Für die Älteren sei es Erinnerung, für die Jüngeren ein Lehrstück in Sachen Geschichte. Das leerstehende Haus selbst wurde so gerettet. An seinem angestammten Platz drohte es, zu verfallen.

"Das Museum bewahrt das kulturelle Erbe und spielt eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Geschichte sowie bei der Sensibilisierung für Themen der Gegenwart", sagt die Staatssekretärin im Stuttgarter Kunstministerium, Petra Olschowski.