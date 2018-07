Von Jürgen Ruf

Freiburg. Der Mann, der einem Kind nach eigenem Bekunden großes Leid zugefügt hat, verbirgt sein Gesicht hinter einer Aktenmappe. Es ist der siebte und letzte Prozess im Missbrauchsfall Staufen bei Freiburg. Angeklagt ist ein 33 Jahre alter Mann aus Spanien. Zum Prozessauftakt am Donnerstag legt er ein Geständnis ab. Und spricht von seiner "dunklen Seite".

Über ein halbes Jahr nach Bekanntwerden des Missbrauchsfalls ist der 33-Jährige aus der Nähe von Barcelona der vorerst letzte von acht Angeklagten. Fünf Männer standen bislang einzeln vor Gericht und wurden verurteilt. Die Urteile sind aber noch nicht rechtskräftig.

Gegen die Mutter des Kindes und ihren Lebensgefährten, beide Deutsche, wird derzeit gemeinsam verhandelt. Die Frau (48) und ihr wegen schweren Kindesmissbrauchs vorbestrafter Lebensgefährte (39) haben gestanden, den damals in Staufen bei Freiburg lebenden und heute zehn Jahre alten Jungen mehr als zwei Jahre lang im Darknet angeboten und Männern aus dem In- und Ausland gegen Geld für Vergewaltigungen überlassen zu haben.

Der Spanier war einer dieser Männer. Laut Anklage verging er sich am häufigsten an dem Jungen. Zudem war er es, der am meisten bezahlte. Über 10.000 Euro sollen es gewesen sein. Hinzu kamen Kosten für Reisen und Übernachtungen.

20.000 bis 30.000 Euro habe er "investiert", sagt er. Um seine Identität zu verbergen und Zugang zu Kindern und deren Eltern zu bekommen, habe er sich als in Belgien lebender, italienischer Kinderarzt ausgegeben. In Wirklichkeit arbeitete er in Spanien bei einer Futtermittelfirma.

Laut Anklage reiste der alleinstehende Mann, der sich "Onkel Luc" nannte, von Anfang September 2016 bis August 2017 mehrmals von Barcelona aus per Flugzeug und Mietwagen ins über 1000 Kilometer entfernte südliche Baden-Württemberg, um sich an dem Jungen zu vergehen. Für die Taten mietete er laut Anklage jeweils für ein ganzes Wochenende Ferienwohnungen in Kippenheim und Ringsheim bei Freiburg. Dorthin zog er für mehrere Tage mit dem Kind, dessen Mutter und deren Lebensgefährten ein - es kam mehrfach zu Übergriffen. Alle drei Erwachsenen beteiligten sich.

Staatsanwältin Nikola Novak berichtet von Gewaltexzessen, die der Junge tagelang über sich ergehen lassen musste. Der Junge sei erniedrigt, beleidigt, gedemütigt, geschlagen, gefesselt, maskiert und sexuell misshandelt worden. Er habe "heftige Schmerzen" gehabt, sei "verängstigt und eingeschüchtert" gewesen. Abwehrhandlungen seien "mit einfacher körperlicher Gewalt" unterbunden worden. Der Junge habe "Ekel und Schmerz" verspürt. Die Taten wurden gefilmt.

"Mit ist bewusst, dass ich schwere Straftaten begangen und dem Jungen großes Leid zugefügt habe", sagt der Spanier, der sich im Gegensatz zu anderen Angeklagten öffentlich äußert. Er wisse, dass das Kind sein Leben lang darunter leiden werde. "Ich werde lange büßen", sagte er. Er woll eine Therapie machen.

Für die Mutter des Kindes sei es vor allem ein finanzieller Anreiz gewesen, sagte der Chefermittler in einem früheren Prozess. So wollte der Spanier bei Staufen ein Haus kaufen und das Paar sowie das Kind dort kostenfrei wohnen lassen. Im Gegenzug sollte er jederzeit Zugriff auf das Kind haben.

Dazu kam es nicht: Am 19. Oktober 2017 nahm ihn die spanische Polizei fest, am 14. Dezember 2017 wurde er an Deutschland ausgeliefert. Die Staatsanwaltschaft will, wie zuvor bei anderen Angeklagten auch, eine langjährige Haftstrafe und anschließende Sicherungsverwahrung erreichen. Ein Urteil soll es Anfang August geben.