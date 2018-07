Der wegen Kindesmissbrauchs angeklagte Lebensgefährte (M) und die angeklagte Mutter (r) sitzen in einem Saal des Freiburger Landgerichts. Foto: Patrick Seeger

Freiburg. (lsw) Im Hauptprozess um den jahrelangen Missbrauch eines Kindes in Staufen hat die Staatsanwaltschaft vierzehneinhalb Jahre Haft für die Mutter gefordert. Deren Lebensgefährte solle dreizehneinhalb Jahre ins Gefängnis, sagte Staatsanwältin Nikola Novak in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Freiburg am Freitag. Zudem solle für den 39-Jährigen anschließende Sicherungsverwahrung verhängt werden. Für die Mutter forderte Novak dies nicht.

Die Anwältin des Lebensgefährten, Martina Nägele, sprach sich für neun Jahre Haft mit Sicherungsverwahrung aus. Um die Sicherungsverwahrung habe ihr Mandant ausdrücklich gebeten, sagte sie. Das Urteil soll am 7. August verkündet werden.

In dem am 11. Juni begonnenen Prozess geht es um den jahrelangen Missbrauch eines Kindes in Staufen bei Freiburg. Angeklagt sind die 48 Jahre alte Mutter und ihr 39 Jahre alter Lebensgefährte, beides Deutsche.

Sie haben gestanden, den heute zehn Jahre alten Jungen mehr als zwei Jahre lang im Internet angeboten und Männern gegen Geld für Vergewaltigungen überlassen zu haben.

Das Leben der Missbrauchsopfer sei durch die Taten schwer beeinträchtigt, sagte deren Anwältin Katja Ravat im Vorfeld der Plädoyers. Beide würden noch heute darunter leiden. Unabhängig von Haftstrafen forderte sie von den zwei Angeklagten jeweils mindestens 30.000 Euro Schmerzensgeld für den missbrauchten Jungen und 12.500 Euro für das Mädchen. Die Anwälte der beiden Angeklagten erklärten, sie seien mit diesen Summen einverstanden.