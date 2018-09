Der Flixbus war am Samstagmorgen an der Abfahrt zur Tank- und Rastanlage Bruchsal in einen Fahrbahnteiler geprallt. Nach ersten Angaben der Polizei wurden bei dem Unfall auf der Autobahn A5 elf Menschen leicht verletzt. Foto: Thomas Riedel/dpa

Bruchsal. (dpa) Nach dem Unfall eines Flixbus auf der Autobahn A5 bei Bruchsal mit insgesamt elf Verletzten sucht die Polizei nach der Ursache. Die Beamten befragen derzeit die Fahrgäste und werten das digitale Kontrollgerät des Fahrzeuges aus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 30 Jahre alte französische Busfahrer lag demnach auch am Sonntagnachmittag noch im Krankenhaus und konnte sich noch nicht zum Unfall äußern. Er sei schwer verletzt worden bei dem Unfall, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, sagte der Sprecher.

Der Fernbus war am Samstagmorgen auf der Ausfahrt zur Raststätte Bruchsal ungebremst frontal gegen eine Leitplanke gekracht. 50 Fahrgäste waren zu dieser Zeit an Bord. An dem Fahrzeug wurde nach Angaben der Polizei ein Schaden von 100.000 Euro verursacht. Die Polizei hatte die Zahl der leicht verletzten Fahrgäste von zunächst 15 auf 10 nach unten korrigiert. Dutzende Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Fahrgäste wurden zunächst an der Raststätte medizinisch versorgt. Das Busunternehmen schickte zum Weitertransport einen anderen Bus.

Das Kontrollgerät des Busses zeichnet Geschwindigkeiten und Ruhezeiten auf. So können die Ermittler überprüfen, ob sich der Busfahrer an die vorgeschriebenen Pausen gehalten hatte. Sekundenschlaf sei aber nur ein Ermittlungsansatz. "Es gibt keine Hinweise, dass er eingeschlafen ist", sagte der Sprecher. "Alles ist denkbar."