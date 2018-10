Bosch hat sein Entwicklungszentrum in Abstatt ausgebaut. Dafür hat das Unternehmen nicht nur rund 75 Millionen Euro investiert, sonder ist auch neue Wege gegangen, um die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern. Foto: Bosch

Von Hans Georg Frank

Abstatt. "Stürmisch" nennt Gerhard Steiger, der Leiter des Standorts, das Wachstum von Bosch in Abstatt. Mit 1000 Mitarbeitern hat das neue Entwicklungszentrum im Mai 2004 dort begonnen, wo bis Anfang 2001 noch Rüben und Getreide gediehen. Noch Anfang 2017 standen 4100 Namen auf den Gehaltslisten, ein Jahr später waren es 4700. Jetzt sind in diesem Ableger des Unternehmensbereichs "Mobility solutions" 5130 Spezialisten aus 54 Ländern beschäftigt.

Damit sie genug Platz haben und sich wohlfühlen, investierte Bosch in die dringend benötigte Erweiterung 75 Millionen Euro. Das ist der höchste Betrag, der bisher im Kreis Heilbronn ausgegeben worden ist. Herzstück dieser Vergrößerung und Attraktivierung ist ein Gesundheitszentrum, das erste innerhalb der Unternehmensgruppe. Wie schon der Firmengründer Robert Bosch größten Wert legte auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter, so handeln jetzt die Nachfolger in Abstatt nach einem ganzheitlichen Konzept.

Die Einrichtung, die als Pilotprojekt angesehen werden kann, verbindet Prävention und Behandlung auf 1100 Quadratmeter. Hier arbeiten Werksarzt, Gesundheitsmanager, Fitnesstrainer, Physiotherapeut und Sozialberater zusammen. Es handelt sich mithin nicht nur um eine optimal ausgestattete Anlaufstation zur Stärkung der körperlichen und seelischen Fitness, sondern auch bei akuten Beschwerden.

Gerhard Steiger erhofft sich mit dieser speziellen Abstatter Aufwertung einen Wettbewerbsvorteil bei der Suche nach Fachkräften. 80 Prozent der Mitarbeiter seien Entwickler, die auch bei anderen Firmen einen Job finden könnten. "Da müssen wir uns als Unternehmen anstrengen, wirklich attraktiv zu sein", betonte er.

Steiger machte auch keinen Hehl daraus, dass die positiven Bedingungen - im Hightech-Deutsch wird von "Inspiring working conditions" gesprochen - die Innovationskraft anspornen sollen. "Den Mitarbeitern fällt jeden Tag etwas Neues, etwas Cooles ein." Innerhalb des Konzerns gebe es schließlich an jedem Werktag 23 Patentanmeldungen.

Die innerhalb von knapp zwei Jahren erfolgte Erweiterung um 25.600 Quadratmeter verhalf auch zu neuen Arbeitsflächen, die teilweise ausgelagert waren. Bei der Gestaltung konnten die Mitarbeiter ihre eigenen Vorstellungen einbringen. Wesentlich sind die hohe Flexibilität bei der Nutzung und die neuen Wege für moderne Arbeitsformen, wozu Lounges, Projekträume und so genannte Kollaborationsflächen gehören.

Die Ausdehnung in Abstatt möchte Steiger verstanden wissen als "klares Zeichen des aktuellen Geschäftserfolgs", aber ebenso als "klare Zukunftsorientierung". Abstatt solle weiter wachsen dank der prosperierenden Bereiche Automatisierung und Elektrifizierung. Dies gelte sowohl für die Großserien des Geschäftsbereichs Chassis System Controls mit seinen innovativen Sicherheits- und Assistenzsystemen als auch für die Dienstleistungen der Bosch Engineering GmbH in kleineren Stückzahlen.