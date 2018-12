Stuttgart. (dpa) Nach den Unwettern am Wochenende wird es an den Feiertagen im Südwesten freundlicher, aber kalt. Bereits in der Nacht auf Dienstag sollen die Temperaturen in den Minusbereich fallen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Montag. Örtlich könne es zu Nebel und überfrierender Nässe kommen.

Die Aussichten für beide Feiertage seien heiter, nur vereinzelt seien Schleierwolken zu erwarten. Die Temperaturen liegen am Dienstag bei maximal 5 Grad. Am Mittwoch entstehe dann eine sogenannte Inversionswetterlage.

Das bedeutet, dass es in den Bergen wärmer ist als in den tiefer gelegenen Regionen, so der Meteorologe. Diese Wetterlage verhindert den Luftaustausch und ist damit relevant für die Feinstaubkonzentration. Eine Änderung der Wetterlage sei derzeit nicht in Sicht.