Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Der FDP-Landesfraktionschef Hans-Ulrich Rülke im RNZ-Interview über die Grün-Schwarze Koalition, mögliche Bündnisse und Diesel-Fahrverbote.

Herr Rülke, wie würden Sie den Zustand der Landesregierung beschreiben?

Der Laden ist maximal zerstritten. Monatelang gab es zwischen Grünen und CDU Knatsch um das Landtagswahlrecht. Bei der Landesbauordnung gibt es einen Minimalkonsens, der dem Problem der Wohnungsnot nicht im Ansatz gerecht wird. Das Management ist nicht gut - und mit dem Abgang von Staatskanzleichefs Klaus-Peter Murawski wird es wohl noch schlechter.

Wie kommen Sie darauf?

Klaus-Peter Murawski war der eigentliche Ministerpräsident. Ohne ihn ist Winfried Kretschmann aufgeschmissen. Er muss jemanden finden, der die Lücke füllen kann - oder selber Akten lesen. Der Abgang des eigentlichen Ministerpräsidenten wäre für jede Koalition schwierig, für Grün-Schwarz ist er bedrohlich.

Im April gab es eine Debatte über eine mögliche Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP.

Alle zwölf Mitglieder der FDP-Fraktion waren und sind bereit, eine Deutschland-Koalition einzugehen. Nach meiner Einschätzung wäre dazu auch eine sehr große Mehrheit der SPD-Fraktion und eine Mehrheit der CDU-Fraktion bereit. Aber die CDU müsste springen.

Was wäre für die FDP daran attraktiv?

Wir hätten die Chance, Inhalte durchzusetzen, die wir in einer Ampelkoalition mit Grünen und SPD nicht durchgebracht hätten. So sind wir in der Verkehrspolitik meilenweit weg von den Grünen, aber nah an SPD und CDU.

Sie schießen ständig gegen Thomas Strobl. Was haben Sie gegen ihn?

Persönlich habe ich nichts gegen Herrn Strobl. Seine Performance als Innenminister zwingt mich aber fast täglich, ihn zu kritisieren. Obwohl er wahnsinnig viel Geld in die Polizeistrukturen pumpt, ist die Stimmung bei der Polizei so schlecht wie noch nie, weil er Fehlentscheidungen trifft. Als Innenminister kann er es nicht, und als CDU-Landeschef lässt er sich wie bei den Diesel-Fahrverboten von den Grünen über den Tisch ziehen.

Lassen sich Fahrverbote in Stuttgart überhaupt verhindern?

Zunächst einmal war es der Fehler der CDU, gegen das erstinstanzliche Urteil nicht in Berufung zu gehen. Dann hätte das Land Zeit gewonnen, um die ambitionierten Grenzwerte einzuhalten. Mit dem viel kürzeren Revisionsverfahren ist die Regierung sehenden Auges in die jetzige Situation getappt. Die Frage ist nun, ob sich trotzdem noch etwas retten lässt.

Und?

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts besagt, dass bei Fahrverboten Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit zu beachten seien. Ein Fahrverbot für 180.000 Diesel der Euronorm 3 und 4 ab 2019 und wohl für weitere 180.000 Euro-5-Diesel ab 2020, halte ich nicht für verhältnismäßig und angemessen.

Dem Stuttgarter Verwaltungsrichter, der das anders sieht, haben Sie "Allmachtsfantasien" unterstellt. Beschädigen Sie so nicht den Rechtsstaat?

Ich sehe nicht, dass man den Rechtsstaat beschädigt, wenn man einen einzelnen Richter kritisiert. Dieser Richter schießt massiv übers Ziel hinaus, wenn er androht, für den Stuttgarter Regierungspräsidenten oder den Verkehrsminister Zwangshaft anzuordnen, wenn seine Fahrverbote nicht kommen. Wenn ein Richter denkt, jeder in Stuttgart muss nach seiner Pfeife tanzen oder es droht Haft, sind das Allmachtsfantasien.