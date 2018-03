Von Jörn Perske

Fulda. Ein Telefon-Mitschnitt seiner Stimme wurde dem mutmaßlichen Täter im Fall Würth zum Verhängnis. Fahndungserfolg der Polizei bei einer der spektakulärsten Entführungen in der jüngeren deutschen Kriminalgeschichte: Der mutmaßliche Lösegeld-Erpresser sitzt in Gießen im Gefängnis. Es ist ein 48 Jahre alter Serbe, der im Juni 2015 den behinderten Milliardärssohn Markus Würth verschleppt haben soll.

Weil sein Plan scheiterte, drei Millionen Euro von dem Industriellen und "Schraubenkönig" Reinhold Würth abzukassieren, soll der Tatverdächtige im vergangenen Jahr sogar einen erneuten Erpressungsversuch unternommen haben. Diesmal verlangte er umgerechnet 70 Millionen Euro in einer Kryptowährung. Er drohte damit, erneut Markus Würth (53) oder ein anderes Familienmitglied zu entführen, wie die Staatsanwaltschaft Gießen und die Polizei am Donnerstag in Fulda erklärten. Die Familie Würth gehört zu einer der reichsten in Deutschland. Reinhold Würths geschätztes Vermögen beträgt nach Angaben des US-Magazins "Forbes" 14,2 Milliarden US-Dollar.

Zum Durchbruch bei den Ermittlungen kommt es durch eine aufmerksame Zeugin aus dem Rhein-Main-Gebiet. Sie erkennt im Januar auf einem Fahndungsplakat mit einem Phantombild den Mann wieder. Sie ruft die Polizei-Hotline an, um sich seine Stimme anzuhören. Dann wird ihr klar: Es ist der Mann, der in ihrem Haushalt schon als Handwerker tätig war. Sie alarmiert die Polizei. Die Beamten observieren den Verdächtigen - verheiratet, zwei Kinder, keine Vorstrafen - und schlagen zu, als sie sich sicher sind.

Als die Ermittler den 48-Jährgen nach der Festnahme verhören und begutachten, staunen sie gleich mehrfach. "Er hat zehn Stunden dauer-gequatscht", sagt Daniel Muth, Kriminaloberrat bei der Fuldaer Polizei. Wortreich und ausschweifend habe sich der Tatverdächtige zwar auf die Gespräche mit den Beamten eingelassen, aber zu den Tatvorwürfen geschwiegen.

Der Täter hatte Markus Würth am Tag nach der Entführung ausgesetzt und der Polizei mitgeteilt, wo sie ihn findet. Beamten entdeckten ihn mit Ketten an einen Baum gefesselt, aber unversehrt in einem Waldstück bei Würzburg. Da Markus Würth der Polizei aufgrund seiner Behinderung bei der Jagd nach dem Täter nicht weiterhelfen konnte, wurde er wahrscheinlich am Leben gelassen.