Reutlingen. (hol/dpa) Einer der beiden auf der Schwäbischen Alb in einer Höhle eingeschlossenen Männer ist gerettet. Das sagte der Einsatzleiter der Bergwacht an der Falkensteiner Höhle in Baden-Württemberg der Deutschen Presse-Agentur am Montagmorgen. Steigende Wassermassen hatten den beiden Höhlengängern in Baden-Württemberg am Sonntagabend den Rückweg ins Freie abgeschnitten und einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst.

Die beiden Männer saßen den Angaben zufolge etwa 650 Meter tief in der Falkensteiner Höhle fest. Vier Höhlenretter drangen zu ihnen vor und versorgten sie in der sogenannten Reutlinger Halle, einem größeren Hohlraum, mit Wärmedecken und warmem Essen. Etwa 80 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Höhlenrettung waren zum Einsatzort bei Grabenstetten geeilt.

Bei den Eingeschlossenen handelte es sich laut Polizei um einen Höhlen-Guide aus der Region sowie einen Kunden. Für den Einstieg bei steigendem Wasser kritisierte Jens Hornung von der Malteser Höhenrettung den verantwortlichen Höhlenführer: "Da kommt man als Profi nicht drauf", erklärte er.

Die Falkensteiner Höhle liegt auf der Schwäbischen Alb zwischen Grabenstetten und Bad Urach und ist ein beliebtes Touristenziel. Auf der Tourismus-Webseite der Stadt Bad Urach heißt es, sie sei eine "aktive Wasserhöhle", aus der der Fluss Elsach ins Freie entspringe. Und: Touren in die Höhle seien nicht ungefährlich. "Bei erwartetem Starkregen und Gewittern sind keine tiefen Touren in die Falkensteiner Höhle möglich. Zu empfehlen ist eine Tour (...) mit einem erfahrenen Höhlen-Guide."

Update: Montag, 29. Juli 2019, 8.25 Uhr

Nach einem starken Unwetter auf der Schwäbischen Alb sind zwei Menschen vom Wasser in einer Höhle eingeschlossen worden. Das teilte die Feuerwehr in Reutlingen am Sonntagabend mit. Die beiden Männer waren am Sonntag in die Falkensteiner Höhle bei Bad Urach eingestiegen. Starkregen ließ das Wasser des Flusses Elsach ansteigen, der aus der Höhle entspringt. Die beiden Männer wurden in einer Kammer rund 550 Meter vom Einstieg entfernt eingeschlossen.

Wie Feuerwehrkommandant Harald Herrmann der RNZ mitteilte, haben zwei Höhlentaucher Kontakt zu den Männern. Diese seien unverletzt und an einem gesicherten Standort. Eine Rettung sei derzeit aber nicht möglich. „Dazu ist die Strömung einfach zu stark“, so Herrmann. Die Elsach stieg am Abend weiter an.

Am Montagmorgen sollen die Männer aus der Höhle gebracht werden. Herrmann zufolge soll die Bergung bei Tagesanbruch beginnen. Insgesamt waren zehn Höhlentaucher und weitere Kräfte der Höhlenrettung Baden-Württemberg, der Bergwacht und der Rettungsdienste im Einsatz.

Bei den Männern handelt es sich um einen professionellen Anbieter von Höhlenführungen und einen Kunden. Beide Männer sind um die 30 Jahre alt, so Herrmann.

Retter bemühen sich um die Bergung zweier in einer Höhle eingeschlossener Männer. Der Einsatzleiter der Malteser Höhlenrettung an der Falkensteiner Höhle in Grabenstetten, Jens Hornung, kritisierte den verantwortlichen Höhlenführer am Montag. Der Guide aus der Region war den Angaben zufolge trotz steigenden Wassers am späten Sonntagnachmittag mit einem Kunden in die Höhle eingestiegen. "Da kommt man als Profi nicht drauf", sagte Hornung.

Die Rettung erfolge in enger Abstimmung mit den Eingeschlossenen. Beide könnten nicht tauchen, sagte Hornung. Um ins Freie zu gelangen, müssten jedoch mehrere von Wasser geflutete Stellen durchquert werden. Die Temperatur des Wassers liegt laut Hornung bei etwa sechs Grad.

Den Angaben zufolge sind die Männer zusammen mit Höhlenrettern in der sogenannten Reutlinger Halle, einem Hohlraum in der Falkensteiner Höhle. Die Männer seien versorgt und sicher, hieß es. Ein Ende des Einsatzes war am frühen Montagmorgen zunächst noch nicht abzusehen.

Die Falkensteiner Höhle ist nach Angaben der Gemeinde Grabenstetten, auf deren Gemarkung sie liegt, mit bis zu fünf Kilometern Länge eine der längsten Höhlen der Schwäbischen Alb. Die Gemeinde hat im März 2018 eine Verordnung erlassen, wonach das Betreten nur bis zur ersten Engstelle nach etwa 20 Metern erlaubt ist. Wer tiefer in die Höhle möchte, muss dazu eine Genehmigung beantragen und versichern, für die Kosten einer Rettung selbst aufzukommen.

In der Höhle werden bei Schneeschmelze der starkem Regen immer wieder Menschen vom Wasser eingeschlossen, zuletzt im Juni 2015 ein 60-jähriger Mann. Im Jahr 1964 musste eine Gruppe von Studenten mehr als zwei Tage in der Höhe auf Rettung warten.

Update: Montag, 29. Juli 2019, 8.02 Uhr