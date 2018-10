Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Kommunalwahlen im nächsten Mai werfen Schatten voraus: Nichts macht das deutlicher, als wenn es im Heilbronner Gemeinderat um Themen geht, bei denen sich im Erfolgsfall am liebsten jeder die Feder an den Hut stecken möchte. Die Sache mit der "Fairtrade-Town" ist so eine.

Der Antrag, künftig für fairen Handel einzustehen, stand schon einmal auf der Tagesordnung, wurde auf Wunsch der CDU-Fraktion aber verschoben. Somit konnte die Stadt nun mit einer fast geschlossenen und fraktionsübergreifenden Mehrheit die Sache angehen. CDU-Stadtrat Albrecht Merkt hatte im Oktober mit seiner Anfrage dafür gesorgt, die Verwaltung beantwortete die Fragen mit solcher Ausführlichkeit behandelt, dass man sieben Seiten dafür brauchte.

Hintergrund "Fairtrade-Town" will Heilbronn im Rahmen einer Veränderung des Beschaffungswesens, das zentralisiert werden soll, sein. Partner der Fairtrade-Towns ist Transfair e.V., der Titel wird jeweils für zwei Jahre vergeben, die Teilnahme ist kostenfrei. Der Verein wird zur Zeit von 33 Organisationen getragen, unter anderem von "Brot für die Welt", "Misereor", der Welthungerhilfe und [+] Lesen Sie mehr "Fairtrade-Town" will Heilbronn im Rahmen einer Veränderung des Beschaffungswesens, das zentralisiert werden soll, sein. Partner der Fairtrade-Towns ist Transfair e.V., der Titel wird jeweils für zwei Jahre vergeben, die Teilnahme ist kostenfrei. Der Verein wird zur Zeit von 33 Organisationen getragen, unter anderem von "Brot für die Welt", "Misereor", der Welthungerhilfe und Parteistiftungen. Sie hat ein Standardsystem dafür geschaffen, das die gesamte Lieferkette umfasst und vergibt dementsprechend die Zertifizierungen. Um die Vorgabe zu schaffen, müssen neben der Stadt selbst noch 23 Einzelhandelsbetriebe und zwölf Gastronomiebetriebe mitwirken. (bfk)

Merkt wollte wissen, was unter dem schönen Titel eigentlich zu verstehen sei. Zum Beispiel, ob die Standards nicht nur eingehalten, sondern auch, wie sie geprüft werden. Die Brisanz der Merkt-Fragen, nämlich ob es zutrifft, dass der Verein "Fairtrade" Partner der Fairtrade-Towns ist, mit Lidl und Aldi Süd Verträge abgeschlossen habe, mit denen ihnen Sonderkonditionen eingeräumt werden, beschäftigte die Räte nicht weiter.

In der Antwort der Verwaltung hieß es lediglich, es gebe "grundsätzlich keine Sonderkonditionen für einzelne Unternehmen", aber eben auch: "Es können lediglich auf Grund von abgenommenen Volumina Mengenrabatte auf die Lizenzgebühren gewährt werden." Das Thema "Fairtrade" ist schon lange im Markt angekommen.

Dass dem Gemeinderat diese Antwort genügte, zeigt aber auch, dass man sich grundsätzlich mit offensichtlichen Schattenseiten des Fairtrade-Booms nicht wirklich in der Tiefe auseinandersetzen wollte. Lieber sprach man in seltenem Konsens über Kaffeepreise, das Für und Wider bei Bananen, die praktische Umsetzung und dazu, dass man so die Welt ein wenig besser machen könne. Eine weitere Schattenseite zeigte FWV-Stadtrat Malte Höch auf. Er warnte davor, anhand dieser Problematik die Menschen in gut und schlecht aufzuteilen und mahnte, die Realität zu akzeptieren, dass am Ende der Preis einer Ware das Kaufverhalten beeinflussen werde.

Oberbürgermeister Mergel hatte im Laufe der ziemlich ausführlichen Diskussion gesagt: "Der Charakter der Stadt zeigt sich im Umgang mit den Schwächsten" - ein Aussage, die er auch für die Flüchtlingspolitik gerne gebraucht und wie ein Gütesiegel für Heilbronn benutzt wird. Er wird auch den Zusatzantrag der Grünen prüfen lassen, inwieweit sich die Stadt an der Kampagne "Fairtrade-Schools" beteiligt. Auch wenn Michael Link (FDP) es für seine Partei ablehnte, die Menschen erziehen zu wollen und an den missbräuchlichen Umgang mit vergleichbaren Siegeln und Labels erinnerte, kam auch von hier Zustimmung.

Von den drei Gegenstimmen aus der CDU waren die von Albrecht Merkt und Wolfgang Palm eher prinzipieller Natur, der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion, Thomas Aurich, vermisste dagegen, dass der Faktor Kinderarbeit nicht berücksichtigt sei.

Bei langen Gemeinderatssitzungen gibt es immer wieder eine Kaffeepause, auch diese war ziemlich lang, der Kaffee schmeckte noch nicht nach "fair trade." Die Stadt Heilbronn will nicht nur mit gutem Beispiel vorangehen und dafür sorgen, dass in ihrem Einflussbereich Produkte mit "Fair-Trade" Herkunft verwendet werden, wobei die Grenzziehung nicht eindeutig ist. Was für Bananen gilt, muss nicht für Blumen gelten. Die Stadt wird eine Steuerungsgruppe einsetzen, die sich ämterübergreifend um die Umsetzung kümmert und Öffentlichkeitsarbeit betreiben will.