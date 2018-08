Von Nico Esch

Stuttgart. Baden-Württemberg will sich dem Druck des Stuttgarter Verwaltungsgerichts nicht beugen und weiterhin erstmal keine Fahrverbote für Euro-5-Diesel festlegen. Gegen die Anordnung, solche Verbote zwingend spätestens Ende August im Luftreinhalteplan für die Stadt Stuttgart zu ergänzen, werde das Land Beschwerde einlegen, teilte das Staatsministerium am Mittwoch mit. Man sei von der Wirksamkeit des eigenen Maßnahmenpakets Luft überzeugt.

Die grün-schwarze Landesregierung hatte unter anderem festgelegt, dass von Januar 2019 an keine älteren Diesel mit der Abgasnorm Euro 4 und schlechter mehr in die Landeshauptstadt fahren dürfen. Ob das Verbot später auf Euro-5-Diesel ausgeweitet wird, will sie davon abhängig machen, ob das Paket bis dahin Wirkung zeigt und die Luft in Stuttgart besser wird.

Den Richtern reichte das nicht. Sie entschieden in einem von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) initiierten Zwangsvollstreckungsverfahren, dass das Land die Fahrverbote für Euro 5 schon jetzt und ganz konkret in seinen Plan aufnehmen muss. Macht es das bis zum 31. August nicht, ist ein Zwangsgeld möglich.

"Wir haben die Begründung des Verwaltungsgerichts gründlich geprüft und sind auch weiterhin davon überzeugt, dass der Entwurf des Luftreinhalteplans und das von der Landesregierung und den Regierungsfraktionen beschlossene umfassende Maßnahmenpaket für saubere Luft in Höhe von 450 Millionen Euro richtig und wirksam sind", betonte ein Regierungssprecher. Das Paket sieht unter anderem mehr Expressbuslinien und ein besseres Parkraummanagement vor.

Die Regierungspartner betonten am Mittwoch, die Beschwerde sei der richtige Weg - schon um Rechtssicherheit zu erlangen. Ansonsten gehen die Meinungen zwischen Grünen und CDU auseinander. "Für uns war immer klar, dass Einfahrtsbeschränkungen für Fahrzeuge mit Euro-5-Diesel kommen werden, sollte die Luft in Stuttgart nicht sauberer werden", betonte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz. "Wir wollen keinen Automatismus, sondern auch weiterhin freie Fahrt für Euro-5-Diesel", sagte sein CDU-Kollege Wolfgang Reinhart.

Kritik an der Koalition kam aus den eigenen Reihen. "Wir verstehen nicht, weshalb man jetzt der CDU-Fraktion nachgibt und Beschwerde in Mannheim einlegt", sagte der Landessprecher der Grünen Jugend, Marcel Roth. "Die Euro-5-Einschränkung muss jetzt in den Luftreinhalteplan", forderte Roth.

Von einer "Verzögerungs- und Hinhaltetaktik" sprach der BUND. "Für eine grün geführte Regierung ist dies ein völlig unwürdiges Vorgehen", sagte Landesgeschäftsführerin Sylvia Pilarsky-Grosch.

Unter dem Eindruck des Stuttgarter Urteils rechnet auch die Stadt Frankfurt mit juristischem Druck. "So wie die Entwicklung ist, halte ich es für relativ wahrscheinlich, dass wir auch in Frankfurt Diesel-Fahrverbote werden einführen müssen", sagte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) am Mittwoch. Mit E-Bussen und neuen Fahrradwegen könne die Stadt die Grenzwerte in sieben bis acht Jahren einhalten: "Aber dass das innerhalb der nächsten zwei Jahre passiert, ist eher unwahrscheinlich", sagte er.

Die DUH hat auch gegen das Land Hessen geklagt. Die Verhandlung über den Luftreinhalteplan für Frankfurt findet am 5. September in Wiesbaden statt.