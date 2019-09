Erwin Teufel in einem Café in Ludwigshafen am Bodensee. Foto: Kästle

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Dem Pflichtmenschen geht die Arbeit nicht aus. Erwin Teufel hat den Sommerurlaub mit Gattin Edeltraud in Überlingen verbracht, unterbrochen von gelegentlichen Fahrten ins heimische Spaichingen. Die vielen Schreiben und Anfragen zu Vorträgen, die ihn noch immer erreichen, will der Altministerpräsident im Unruhestand zeitnah beantworten. Sein Terminkalender ist noch immer dicht, in dieser Woche besonders.

Am Mittwoch, wenn Teufel 80 Jahre alt wird, gibt der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann für den Vor-Vor-Vorgänger einen großen Empfang im Stuttgarter Neuen Schloss. Beide trennt das Parteibuch, sie teilen aber die Bedachtsamkeit genauso wie die Begeisterung für den Föderalismus, für Europa – und auch das Bemühen, möglichst viele Bürger mitzunehmen. Drei Tage später richtet die Südwest-CDU in der Neuen Tonhalle in Villingen ein "Symposium über christliche Werte in der Gesellschaft von heute und morgen" zu Ehren des Mannes aus, der sich – wie nach ihm erst wieder Kretschmann – den Ruf eines bürgernahen Landesvaters erarbeiten konnte.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird sprechen, auch seine frühere Kultus- und Lieblingsministerin Annette Schavan. Eingerahmt ist die Tagung von einer Heiligen Messe im Villinger Münster und einem Großen Zapfenstreich des Landesverbandes der Bürgerwehren.

Die Veranstaltung ist eine Ehrung für Teufel und zugleich nostalgischer Rückblick auf bessere Zeiten für die lange aufs Ministerpräsidentenamt abonnierte CDU. Das Bekenntnis zu Heimat und Brauchtum, die Betonung christlicher Werte für die eigene Politik – all das wirkt heute ein wenig aus der Zeit gefallen. Zu Teufels Amtszeit aber wirkten diese konservativen Signale vertrauensbildend.

Von 1991 bis 2005 hat er das Land regiert, so lange wie kein anderer Regierungschef in Baden-Württemberg. Teufel, der mit 25 als damals jüngster Bürgermeister Deutschlands im heimischen Spaichingen Freude am Gestalten bewies, drückte dem Bindestrichland mit einer Reihe von Fusionen seinen Stempel auf. In seiner Amtszeit verschmolzen Baden-Werk und Energie-Versorgung Schwaben zur EnBW, aus Süddeutschem Rundfunk und Südwestfunk wurde der SWR; schließlich gelang ihm die Gründung der Landesbank Baden-Württemberg.

Auch der Bau der Landesmesse auf den Fildern und eine umfassende, die Landkreise stärkende Verwaltungsreform tragen seine Handschrift. Zu den Fleißaufgaben kamen Kürprojekte wie der Bau des Hauses der Geschichte in Stuttgart. In der Gesellschafts- und Familienpolitik trotzte Teufel dem Zeitgeist. Eine positive Besetzung der Themen Ganztagesschule und Kinderbetreuung blieb seinem Nachfolger Günther Oettinger vorbehalten.

So positiv seine Amtszeit in der Gesamtschau bewertet wird: Anfang und Ende verliefen alles andere als wunschgemäß. Nach der Schule hatte Teufel eine Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst absolviert, wurde 1964 Bürgermeister, 1972 Abgeordneter und gleich Staatssekretär, 1978 Fraktionschef und damit die Nummer zwei in der Südwest-CDU. Als 1991 Lothar Späth in der "Traumschiffaffäre" die Segel streichen musste, wurde Teufel Ministerpräsident.

Mit ihm als Spitzenkandidat stürzte die CDU 1992 in einem vergiften Asylrechtswahlkampf, der die Republikaner in den Landtag spülte, auf knapp unter 40 Prozent. Aus heutiger Sicht ein Traumergebnis – damals war es eine Schlappe, die Teufel in die ungeliebte Koalition mit der SPD zwang. Später folgten Bündnisse mit der FDP. 2005 zog sich Teufel auf Druck von Parteifreunden zurück. Fixiert auf das Ziel, die absolute Mehrheit zurückzuholen, hatte er den wachsenden Widerstand gegen eine erneute Kandidatur zu lange unterschätzt.

Der Versuch, den ungeliebten Kronprinzen Günther Oettinger noch durch ein Duell um die Spitzenkandidatur zu verhindern, misslang. Seine Kandidatin Annette Schavan verlor das Kräftemessen – und die CDU für viele Jahre ihre Geschlossenheit.

Den Rückzug nutzte der Bauernsohn, der die Schule nach der Mittleren Reife verlassen hatte, um sich einen Lebenstraum zu erfüllen: Er studierte in München Philosophie. Der gläubige Katholik, der aus einem enormen Fundus angelesenen Wissens schöpft, ist heute gern gebuchter Redner und im Ehrenamt unter anderem Präsident des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Die Tagespolitik verfolgt er – hat sich aber auferlegt, sie möglichst nicht zu kommentieren.