Ettlingen. (pol/make) Ein illegales Fußballtraining für Kinder ist von der Polizei am Mittwochnachmittag in Ettlingen beendet worden. Nach einem Hinweis, dass in einer Lagerhalle im Industriegebiet von Ettlingen zu bestimmten Zeiten Fußballtrainings für Kinder abgehalten werden, wurde die Halle vom Kommunalen Ordnungsdienst überprüft.

Hierbei konnte laut Polizeiangaben festgestellt werden, dass in der Halle ein Fußballfeld aufgebaut worden war. Während zwölf Kinder Fußball spielten, standen die Eltern, die einen Mund-Nasen-Schutz trugen, am Spielfeldrand. Einer der Erwachsenen trainierte die Kinder. Das Training wurde beendet. Die anwesenden Erwachsenen müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.