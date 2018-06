Die Landesumweltbehörde misst in Heilbronn an zwei Stellen die Schadstoffkonzentration in der Luft - hier beim innerstädtischen Verkehr in der Weinsberger Straße. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Eigentlich müsste in Heilbronn "dicke Luft" herrschen, und das nicht nur wegen der hohen Schadstoffwerte, die gemessen werden, sondern auch deshalb, weil das Klimaproblem lange Zeit auf die lange Bank geschoben wurde. Nun heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt, dass, nachdem sie nach dem ersten Dieselgipfel eine Reihe von Förderanträgen gestellt habe, mittlerweile erste Förderzusagen vorliegen: "Der enorme Aufwand, der für die verschiedenen Förderrichtlinien des Bundes und des Landes zu betreiben war, hat sich ausgezahlt", sagt Oberbürgermeister Harry Mergel und bedankt sich bei Amtsleiterin Christiane Ehrhardt und ihrem Stellvertreter Dirk Herrmann beim Amt für Straßenwesen.

Die Stadt Heilbronn erhält über ein Programm zur Luftreinhaltung für Kommunen, die von zu hohen Stickoxidwerten betroffen sind, die Finanzierung für zwei Personalstellen für zwei Jahre durch das Landesverkehrsministerium. Zudem sollen die zusätzlichen Personalstellen ihrerseits zur Gewinnung weiterer Fördermittel dienen. Dass die Stadt mit Eigeninvestitionen in den Klimaschutz so zurückhaltend ist, liegt nicht nur daran, dass man Bund und Land aus ihrer (auch finanziellen) Verantwortung nicht entlassen möchte, sondern die Problematik zu lange verschleppt hat.

Und es gibt aber auch andere Spielfelder, auf denen Kommunen von sich etwas tun können - und sei es nur die Bereitstellung von Leihfahrrädern. Auch der Bau eines Fahrradparkhauses am Bahnhof wurde schon zurückgestellt, bis eine Förderungszusage kommt.

Gebilligt wurde auch die Finanzierung des sogenannten Green City Plans, den die Stadt derzeit erstellen lässt. Dieser definiert und priorisiert mehrere Maßnahmen zur Luftreinhaltung inklusive der Abschätzung ihrer Wirksamkeit. "Dazu haben wir den Fördermittelbescheid erhalten und den Auftrag an das Büro SHP aus Hannover vergeben", sagt Dirk Herrmann. Voraussichtlich am 20. Juni wird es zum Green City Plan eine öffentliche Informationsveranstaltung geben.

Des Weiteren hat die Stadt, so Amtsleiterin Christiane Ehrhardt, Ende März mit verschiedenen Projektpartnern einen Antrag zur Einrichtung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge über ein Volumen von knapp acht Millionen Euro gestellt. Auch hierfür will die Stadt Mittel aus dem Förderprogramm des Wirtschaftsministeriums erhalten. Derzeit können E-Autos in der Lothorstraße und am Bildungscampus geladen werden.

Der aktuelle Schadstoffbericht der Landesumweltbehörde wartet allerdings mit einer Überraschung auf: Demnach war die Luft in Heilbronn bei der letzten Messung sehr gut, auf einer Skala von 0 (sehr niedrig) bis 1 (extrem hoch) wurden am Sonntag 0 Punkte erreicht. So lauten auch weitere Prognosen. An der Messstelle Hans-Rießer-Straße wurden am Sonntag als Tagesmittel 7,5 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft ermittelt. Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. Laut Weltgesundheitsorganisation sind erst Werte über 20 Mikrogramm langfristig ungesund.