Cleebronn. (isi) Der Freizeitpark Tripsdrill soll neue Attraktionen bekommen. Das Planungskonzept sieht unter anderem eine Achterbahn mit einer Höhe von 22 Metern vor, die bereits in der Saison 2019 eingeweiht werden könnte.

Die Besitzer des Parks, die Familie Fischer, denken an neue Attraktionen für den Freizeitpark. Seit 2013 sorgt die Katapultachterbahn "Karacho" für Nervenkitzel, vorher hat seit dem Jahr 2008 die Holzachterbahn "Mammut" Gäste aus nah und fern angelockt - seither wurden keine neuen Publikumsmagnete eingeweiht. Bereits für die letzte Parkerweiterung war nach einer Gesetzesänderung ein Bebauungsplan nötig, der im Jahr 2009 auf den Weg gebracht wurde. Einstimmig hat der Gemeinderat jetzt das Verfahren für einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Erlebnispark Tripsdrill - 2. Bauabschnitt" gebilligt.

Um wettbewerbsfähig bleiben zu können, sollte ein Freizeitpark alle drei bis vier Jahre mit einer neuen Attraktion aufwarten, so Planerin Professor Waltraut Pustal aus Pfullingen, die bereits den ersten Bebauungsplan für den Freizeitpark erarbeitet hatte. Laut ihrem Planungskonzept könnte die neue Großattraktion - eine Achterbahn im Tripsdrill-Stil mit einer Höhe von 22 Metern - bereits zu Saisonbeginn 2019 eröffnet werden. Ein weiteres Fahrgeschäft mit einer Höhe von bis zu 31 Metern wäre für 2020 vorgesehen.

Die neuen familienorientierten Freizeitattraktionen sollen jedoch die Besucherströme innerhalb des Parks anders lenken als bisher und deshalb im Osten - also entgegengesetzt von "Karacho" und "Mammut" - aufgestellt werden. Eine 3,15 Hektar große Fläche direkt links vor dem Haupteingang ist dafür vorgesehen. Auf dieser Fläche außerhalb des eingezäunten Freizeitparks liegen derzeit Ausweichparkplätze zur Entlastung des daneben liegenden Zentralparkplatzes. Die Grundstücke befinden sich bereits im Besitz der Familie Fischer. Die neuen Attraktionen sollen sich wieder harmonisch in die Parklandschaft einfügen, so Planerin Pustal. Sie werden an das innere Wegenetz angeschlossen und erhalten keinen eigenen Eingang. Ein weitergehendes Parkplatzkonzept sei in Planung. Auch am Nahverkehrskonzept werde gearbeitet, so die Planerin auf Nachfrage. "Schon jetzt fahren deutlich mehr Busse zum Haupteingang als früher, da alle Busse nur beim Katharinenplaisir halten durften", sagte Bürgermeister Thomas Vogl.

Da Tripsdrill nicht so leicht von Navigationssystemen gefunden werde und ein Teil der Besucher sogar zum Verwaltungseingang des Parks nach Treffentrill geleitet wird, hat der Gemeinderat nun einstimmig beschlossen, den beiden Zufahrten zu den Haupteingängen eigene Namen zu geben. Der Abschnitt vor dem Park ist eine Kreisstraße und darf keinen Namen von der Gemeinde erhalten. Die Zufahrten von der Kreisstraße zu den jeweiligen Eingängen jedoch schon. Künftig wird die Straße zu den Tiergehegen also "Wildparadies-Tripsdrill-Straße" heißen, die Straße daneben nach ihrem Ziel entsprechend "Erlebnispark-Tripsdrill-Straße". Mit diesen beiden Bezeichnungen kann die Parkverwaltung nun ihr Marketingkonzept entsprechend anpassen.