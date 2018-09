In idyllischer Landschaft liegen die Höhlen mit ihren Jahrtausende alten Schätzen. Foto: Landratsämter Alb-Donau und Heidenheim / Burkert

Von Jens Schmitz

Schelklingen. Bei Hitze hat Maria Malina den perfekten Arbeitsplatz: Konstante neun Grad herrschen im Hohle Fels, einer kuppeldomartigen Höhle im Kalkstein nahe Blaubeuren. Jahrein, jahraus ist es hier kühl, dunkel und still, als gäbe es keine Zeit.

Hintergrund Sechs Eiszeit-Höhlen am Rande der Schwäbischen Alb sind seit dem Sommer 2017 Weltkulturerbe. Im Geißenklösterle unweit von Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) wurden ein Bär, ein Wisent und das Halbrelief einer menschlichen Figur aus Mammutelfenbein gefunden sowie Flöten aus Elfenbein und Vogelknochen - die ältesten Musikinstrumente der Erde. In der Sirgensteinhöhle bei [+] Lesen Sie mehr Sechs Eiszeit-Höhlen am Rande der Schwäbischen Alb sind seit dem Sommer 2017 Weltkulturerbe. Im Geißenklösterle unweit von Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) wurden ein Bär, ein Wisent und das Halbrelief einer menschlichen Figur aus Mammutelfenbein gefunden sowie Flöten aus Elfenbein und Vogelknochen - die ältesten Musikinstrumente der Erde. In der Sirgensteinhöhle bei Blaubeuren fanden Forscher Kratzwerkzeuge, Steinklingen, Knochengeräte wie Geschossspitzen sowie eine doppelt gelochte Perle. Der Hohle Fels bei Schelkingen (Alb-Donau-Kreis) ist Fundort der berühmten "Venus vom Hohle Fels" - der offiziell ältesten Frauenfigur weltweit. Weitere Funde: ein Wasservogel und ein Pferdekopf aus Mammutelfenbein sowie Flöten aus Knochen des Gänsegeiers. Die Bocksteinhöhle liegt bei Rammingen (Alb-Donau-Kreis) und barg Schmuckgegenstände wie durchlochte Tierzähne sowie das "Bocksteinmesser", ein Steinwerkzeug. Im Hohlenstein bei Asselfingen (Alb-Donau-Kreis) wurde der weltberühmte "Löwenmensch" entdeckt, eine 31-Zentimeter-Statuette aus einem Mammutstoßzahn. Die Vogelherdhöhle ist Mittelpunkt des Archäoparks Vogelherd bei Niederstotzingen (Kreis Heidenheim). Dort fand man Tierfiguren, darunter ein Wildpferd und ein besonders fein gearbeitetes kleines Mammut.

An den 9. September 2008 erinnert Malina sich dennoch, als wäre es gestern gewesen: "Es war am späten Vormittag, und es war ein Gast da, den ich durch die Höhle geführt habe", berichtet die 42 Jahre alte Archäotechnikerin. "Als ich fertig war, rief mich eine Studentin, die ein ungewöhnlich großes Stück bearbeitetes Elfenbein gefunden hatte."

Im Hohle Fels wird seit Generationen gegraben, bis hinab in die Zeit der Neandertaler. Doch dieser Fund sollte weltweit Schlagzeilen machen: Malina erkannte nicht nur, dass es sich um das Fragment einer Frauenfigur handelte. "Es war die älteste menschliche Darstellung, die es überhaupt gibt!"

Gleich daneben lag eine Flöte aus Gänsegeierknochen; ebenfalls etwa 40.000 Jahre alt: Weltweit sind weder ältere Figuren noch Instrumente bekannt. Im Juli 2017 hat die Unesco sechs Eiszeithöhlen in der Region den Weltkulturerbe-Titel verliehen. Gut zwölf Monate später steht ihre Präsentation noch am Anfang.

"In weniger als 13 Minuten ging das durch", staunt der Tübinger Archäologieprofessor Nicholas Conard noch heute über die Unesco-Beratung zum Weltkulturerbe "Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb" - um andere Anträge sei tagelang gerungen worden. Doch der Deutsch-Amerikaner ergänzt: "Das Hauptkriterium ist ,outstanding universal value‘, das heißt außergewöhnliche Bedeutung für alle Menschen auf der Erde. Deswegen ist es glatt durchgegangen: Weil es völlig unumstritten war."

Der Ursprung der Kultur: Die weltberühmte "Venus vom Hohle Fels". Foto: Urgeschichtliches Museum Blaubeuren

Conard weiß, wovon er spricht. Der 57-Jährige ist so etwas wie der oberste Forscher des Welterbes; er leitet seit Jahrzehnten Ausgrabungen auf der Schwäbischen Alb. Zusammen mit fünf anderen Höhlen im Ach- und Lonetal wurden im Hohle Fels nicht nur die ältesten bekannten Skulpturen, sondern auch die frühesten erhaltenen Musikinstrumente der Menschheitsgeschichte erschaffen. Obendrein finden sich hier womöglich die ersten Hinweise auf Spiritualität beim Homo sapiens.

Zehntausende Stein-Werkzeuge wurden gefunden, aber auch hunderte Elfenbeinperlen, Teile von Schmuckgegenständen, Flöten und Tierfiguren. Letztere sind frappierend elegant gearbeitet, oft poliert und mit einer Zeichensprache versehen, deren Sinn sich heute nicht mehr erschließt.

Die Welterbe-Fläche ist über zwei Kreise und etliche Gemarkungen verteilt. Die Exponate liegen in fünf Museen. Die gemeinsame Vermarktung, das öffentliche Bewusstsein dafür, welcher Schatz im heimischen Karst ruht, stecken noch in den Kinderschuhen. Dennoch hat der Welterbe-Status schon einen Besucheranstieg bewirkt.

Im Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren kletterte die Zahl der Eintritte von 46.000 im Zeitraum zwischen Juli 2016 und Juni 2017 auf 67.000 zwölf Monate später. Das Museum der Universität Tübingen verzeichnete statt 28.610 Besuchern 43.257.

So direkt messbar ist das Interesse nicht überall; die Entwicklung von Übernachtungszahlen etwa hat selten nur eine Ursache. "Es ist aber definitiv ein Anstieg da, das merkt man auch, wenn man in den Höhlen unterwegs ist", sagt Katharina Susec von der Geschäftsstelle Weltkultursprung in Ulm.

Der Ursprung der Kultur: Eine Knochenflöte. Foto: Urgeschichtliches Museum Blaubeuren

Seit 1. Mai kümmert sie sich hauptamtlich darum, die Welterbe-Kommunen gemeinsam zu vermarkten. "Wo Kunst und Musik ihren Ursprung haben", wirbt die selbstbewusste Reklame. Oder, noch pointierter, auf Englisch: "World Origin of Culture".

Kunst, Symbolik, Musik: Kann es wirklich sein, dass diese Dinge im eiszeitlichen Baden-Württemberg ihre Weltpremiere feierten, wenige Kilometer von der damaligen Gletschergrenze entfernt? Wissenschaftler wie Nicholas Conard mahnen zur Skepsis: Das kalkhaltige Sediment bot bessere Erhaltungsbedingungen als andernorts auf der Erde.

Und die künstlerische Qualität mancher Fundstücke lässt vermuten, dass es sich hier nicht um erste Probeschnitzungen, sondern um eine bereits zur Meisterschaft gebrachte Tradition handelte. Irgendwann werden wohl noch ältere Relikte auftauchen. Doch bislang gibt es sie nirgendwo auf der Welt.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird in den Höhlen des Ach- und Lonetals geforscht; hauptsächlich durch die Universität Tübingen. Außerhalb von Fachkreisen setzte sich die Einsicht in die Bedeutung der Funde aber nur langsam durch. Blaubeurens Altbürgermeister kann ein Lied singen von der Skepsis mancher Mitbürger: Die "Stoiner ond Boiner" (Steine und Knochen), für die Georg Hiller das Urgeschichtliche Museum millionenschwer ausbauen lassen wollte, schienen vielen den Preis nicht wert. Heute ist Hiller geschäftsführender Vorstand des "Urmu", sein Institut das zentrale altsteinzeitliche Museum im Land - und die Stadt endlich in der Lage, Funde wie die Venus selbst zu zeigen.

"Wir haben oft Leute, die in Tränen aufgelöst hier rauskommen, weil sie so ergriffen sind von dieser Kunst", sagt Stefanie Kölbl, geschäftsführende Direktorin. "Da denke ich: Ja, jetzt haben sie’s verstanden, dass das etwas Besonderes ist!"

In der Schau ist neben der Venus auch ein filigraner Wasservogel zu sehen, den Forscher in schamanistischer Tradition als Seelenwanderer deuten. Musikinstrumente und ihre Klänge sind zu erleben, aber auch Denkanstöße zur Funktion der vermeintlichen Luxuserfindungen Kunst und Musik: "Gruppen überleben besser mit gemeinsamen Zielen, und die lassen sich über Symbole ausdrücken", sagt Kölbl. Sie verweist auf Insignien und Gesänge der Fußballkultur: "Das sind ganz fantastische Belege, wie Kultur den Menschen stärkt in der Gruppe."

Der 83-jährige Albrecht Gass aus Albstadt ist in seiner Jugend noch selbst mit Fackeln im Hohle Fels stromern gewesen. "Damals war kein Tor da", erinnert er sich an die 1940er-Jahre, als die Venus noch im lehmigen Schlick schlummerte. Zum 80. seiner Frau Sigrid tourt die Familie nun samt vierköpfigem Anhang aus Kalifornien durchs Urmu Blaubeuren. Enkelin Audrey (15) ist von den Klangbeispielen der Musikinstrumente beeindruckt. Ihr Vater Albrecht staunt über die filigrane Gestaltung der Elfenbeinstatuetten.

"Ein Alleinstellungsmerkmal": Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (M.) mit Archäologinnen im "Hohle Fels". F.: Schmitz

Auch die Politik hat die Bedeutung des Themas heute erkannt. "Das ist ein Alleinstellungsmerkmal für die Welt", rühmte Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne), als sie sich zum Urlaubsauftakt durch die Höhlenregion führen ließ. "Ein grandioses Geschenk, das wir aufbereiten müssen!"

Von der Unesco geschützt sind seit 2017 nicht nur die sechs Höhlen, sondern auch das sie umgebende Landschaftsbild. Die idyllischen Täler eignen sich hervorragend für eine übergreifende Erschließung mit Fahrrad-, Wander- oder Bustouren.

Die neue Geschäftsstelle Weltkultursprung soll dabei helfen: Es gibt Pläne für einheitliche Schilder, für Wegenetze und auch Konzepte darüber hinaus. Von einer echten Gemeinschaftsstrategie sind Kreise und Kommunen aber noch ein Stück weit entfernt. An ein zentrales, großes Museum mit Strahlkraft etwa glaubt derzeit niemand.

In Niederstotzingen wurde dafür 2013 ein "Archäopark" eröffnet. Unmittelbar neben der mit Abstand fundträchtigsten Vogelherd-Höhle können Kinder und Erwachsene dort die Jagd mit dem Speer und andere Eiszeitaktivitäten nachempfinden. Der Betrieb ist aber so defizitär, dass die 4600-Einwohner-Gemeinde inzwischen dringend ans Land appelliert.

Das will keinen Präzedenzfall für Fehlkalkulationen andernorts schaffen: Auch in Schelklingen gibt es ein Museum; dort würde man den Hohle Fels vielleicht lieber selbst mit Originalen dokumentieren. Konkret geplant ist erst mal ein Infozentrum.