Von Fabian Albrecht

Stuttgart. Mit einem Kaffee aus dem Pappbecher lehnen sie im Nieselregen an ihren Motorhauben und starren auf den Boden. Die Szene wirkt trostlos und etwas aus der Zeit gefallen, und so fühlen sich auch viele der Menschen, die auf dem Automarkt in Kornwestheim an diesem Tag versuchen, ihre Autos zu verkaufen.

Erzählen wollen sie alle - über ihre eigentlich doch guten Autos, über die Versprechen, weshalb sie sie gekauft haben, und über die Regierung, die in den Augen vieler hier den Diesel-Schlamassel zu verantworten hat. Nur seinen Namen will niemand nennen.

Mehrere Gerichte haben ihre Diesel für die schlechte Luft in Stuttgart verantwortlich gemacht und das Land gezwungen, vom kommenden Jahr an Fahrverbote zu verhängen. Sie gelten ab Januar, für Anwohner ab April, für alle Diesel mit den Abgasnormen Euro 1 bis 4. Wer will so ein Auto jetzt noch haben?

Schon den dritten Samstag in Folge steht ein Stuttgarter hier und versucht, seinen neun Jahre alten Euro-4-Diesel an den Mann zu bringen. "Schönes Auto - aber leider ein Diesel", höre er hier oft von den wenigen Interessenten, die überhaupt auf dem Automarkt vorbeischauen. Beim ersten Mal versuchte der Mann, für seinen weißen SUV noch die 10.000 Euro zu bekommen, die er vor acht Monaten dafür bezahlt hat. Eine Woche später ging er auf 9000 runter. Doch auch heute - für 8500 Euro - will niemand das Auto kaufen.

"Wenn er 5000 bekommt, kann er froh sein", sagt ein Händler aus Mosbach, der jede Woche auf dem Markt nach Autos für sein Geschäft schaut. "Was willst du machen? Entweder du behältst das Auto, oder du verkaufst mit Einbußen."

Von Panik ist nichts zu spüren auf dem Markt, dafür ist es viel zu ruhig. Eher melancholisch stehen die Anbieter sich hier die Füße in den Bauch und tauschen Erfahrungen aus. Die meisten der rund 50 angebotenen Autos hier wurden von Händler hingestellt, die meisten Interessenten sind ebenfalls Profis. Privatpersonen kommen kaum. Zuletzt habe er einen Diesel vor sechs Wochen verkauft, berichtet der Händler aus Mosbach.

Kaufen würde er Diesel momentan gar nicht mehr, "auch nicht bei mir in Mosbach". Einen Diesel habe er noch auf dem Hof stehen, einen Audi A4, Baujahr 2014. "Eigentlich ein super Auto." Aber er werde ihn nicht los.

Der Ruf des einst als umweltfreundlich gefeierten Selbstzünders hat mächtig gelitten, seitdem 2015 die Abgasmanipulationen bekannt wurden. Das merkt man hier. "Früher stand ein Audi höchstens eine Woche bei mir, dann war er weg." Das sei nun anders. Seit zwei Monaten habe das Auto niemand angeguckt.

Laut dem Diesel-Barometer der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) stehen Diesel-Fahrzeuge in Deutschland derzeit im Schnitt 106 Tage beim Händler, bevor sie verkauft werden. Das ist rund eine Woche mehr als noch vor einem Jahr - und mehr als drei Wochen länger als Benziner (84 Tage).

Dennoch hat sich der Markt zuletzt gefangen. Im Juni stieg die Nachfrage nach gebrauchten Dieseln sogar etwas, die Preise sind auf niedrigem Niveau stabil. "Es gibt keinen freien Fall", sagt Reimund Elbe vom Automobilclub ADAC. Von Panik und Hysterie sei auf dem Gebrauchtwagenmarkt nichts zu spüren. Auch der Fahrzeugbewerter Schwacke geht nicht von einem weiteren Preissturz aus.

Laut Kraftfahrt-Bundesamt waren Anfang 2018 in der Region Stuttgart 534.573 Diesel-Autos zugelassen. Davon haben rund 188.000, etwa ein Drittel, die Euronorm 1 bis 4 und sind vom Fahrverbot betroffen. Weitere 183.358 Autos entsprechen der Euro-5-Norm, denen ebenfalls ein Fahrverbot droht.

Auch sie finden in Kornwestheim wenige Interessenten. "Jeder, der sich das Auto anguckt, bezieht sich natürlich darauf", erzählt ein Mann aus Ludwigsburg, der einen Skoda Euro 5 anbietet. Er hatte das ehemalige Firmenauto seinem Arbeitgeber abgekauft, um es seiner Freundin zu schenken - doch der war es zu groß.

Der ADAC empfiehlt gerade solchen Besitzern, die nicht täglich nach Stuttgart müssen, ihren Diesel eher zu halten. Aus Sicht von Reimund Elbe gibt es drei Gruppen von Besitzern im Raum Stuttgart: Die erste Gruppe sind die Stuttgarter. Die sollten sich möglichst bald erkundigen, ob sie eine Ausnahmegenehmigung bekommen könnten und sonst den Verkauf einleiten, rät Elbe.

Die zweite Gruppe sind Pendler. Die könnten laut Elbe ihren Diesel behalten, sofern der Öffentliche Nahverkehr ausgebaut und etwa zusätzliche Park-and-Ride-Plätze geschaffen werden. Je nachdem wie oft sie wirklich mit dem Auto in die Stadt müssen.

Überhaupt keinen Verkaufsdruck sieht Elbe bei der dritten Gruppe: Den Anwohnern der Region, die nur unregelmäßig nach Stuttgart reinfahren müssen. Dieser Gruppe rät er vom Verkauf ab.

In jedem Fall sollten Diesel-Besitzer jetzt aber ihre Situation analysieren und überlegen, was sie tun, sagt Elbe. Und das gilt fünf Monate vor Inkrafttreten der Fahrverbote für alle drei Gruppen: "Warten kann man beim besten Willen nicht mehr empfehlen."