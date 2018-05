Stuttgart. (jsz) Frohe Botschaft für Baden-Württembergs Universitätskliniken: Die vier Standorte Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm dürfen 2018 und 2019 mit insgesamt 400 Millionen Euro für Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen rechnen. Entsprechende Mittel hat der Landtag bei der Doppelhaushaltsverabschiedung in die Rücklage eingestellt.

"Sie haben (…) im Mai 2017 gemeinsam einen ,Hilferuf‘ an die Landesregierung gerichtet und ein Sonderprogramm des Landes von 200 Mio. EUR p.a. über fünf Jahre gefordert", schreiben Finanzministerin Edith Sitzmann und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (beide Grüne) an die Ärztlichen Direktoren in einem Brief, der dieser Zeitung vorliegt. Vorbehaltlich der Zustimmung des Finanzausschusses solle dieser Forderung nun zumindest im anstehenden Doppelhaushalt in voller Höhe entsprochen werden, heißt es.