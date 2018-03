Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (65, Grüne) erwartet Taten vom Dieselgipfel in Berlin.

Herr Hermann, am heutigen Dienstag empfängt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zum nächsten Dieselgipfel. Was erwarten Sie von dem Spitzentreffen?

Seit Monaten ist nichts vorangegangen, weil es noch immer keine neuen Förderrichtlinien für Mittel aus dem Dieselfonds gibt. Die Bundesregierung und besonders das Verkehrsministerium in Berlin haben viel versprochen und bisher wenig gehalten. Niemand in den Ländern und Kommunen konnte für konkrete Sofortmaßnahmen eine Förderung beantragen. Einzelne Projekte werden in den Kommunen derzeit sogar gestoppt, weil alle auf Mittel aus dem Fonds warten, wir haben Monate Zeit verloren. Heute müssen endlich die Fördertöpfe samt Förderrichtlinien auf den Tisch oder die klare Zusage, dass jetzt gestartete Projekte auch nachträglich vom Bund finanziert werden können.

Die Kommunen werfen der Politik vor, sie seit dem Sommer schmählich im Stich gelassen zu haben. Trifft der Vorwurf zu?

Die Länder sind genauso verärgert wie die Kommunen. Der Bund lässt uns bei der Luftreinhaltung seit Jahren im Stich. Das sollte sich im Sommer ändern. Die Kommunen mit hoher Schadstoffbelastung können bisher keine Maßnahmen auflegen, weil die sichere Finanzierung fehlt, der Bund fördert ja jetzt erst mal mit den "Masterplänen" neues Papier, dabei haben wir Luftreinhaltepläne genug! Wir brauchen wirksame Maßnahmen, und zwar schnell.

Bis zu einer Milliarde Euro soll in den Dieselfonds gesteckt werden. Reicht das am Ende aus, um die Wende einzuleiten?

Das Geld wird für Sofortmaßnahmen benötigt und wird nicht ausreichen, um wirklich nachhaltig für sauberen Verkehr in Städten und Gemeinden zu sorgen. Die künftige Bundesregierung muss in ihrem Koalitionsvertrag eine Verbesserung der Verkehrsfinanzierung verankern, damit der ÖPNV dauerhaft stärker gefördert wird. Seit Jahrzehnten stehen vom Bund nur 333 Millionen Euro pro Jahr für die gesamte Republik zur Verfügung. Wir brauchen aber eine Milliarde für Sanierung, Ausbau und Modernisierung! Die Jamaika-Sondierer hatten immerhin eine Verdoppelung dieser Mittel vereinbart. Das muss jetzt auch nach dem Platzen der Sondierungsgespräche herauskommen.

Was muss darüber hinaus passieren, um Fahrverbote abzuwenden?

Als allererstes muss jetzt mit der Umrüstung und Erneuerung der älteren Fahrzeuge bei den Busflotten, Taxen und Transportfahrzeugen begonnen werden. Das Finanzierungsprogramm muss jetzt auf Umsetzung geschaltet werden.

Gegen eine Hardware-Nachrüstung hat sich die Branche bislang erfolgreich gewehrt. Muss die Politik durchgreifen und dies zur Pflicht machen?

Die technische Nachrüstung von Millionen Diesel-Pkw ist dringend und zwingend notwendig, wenn wir für diese Fahrzeuge Verkehrsverbote abwenden wollen. Fakt ist: Neue Software reicht nicht aus, um überall die Grenzwerte einzuhalten. In den Expertengruppen des Dieselforums werden deshalb gerade diverse Varianten der Hardware-Nachrüstung von Pkw und Bussen untersucht. Notwendig ist aus Sicht der betroffenen Städte die Einführung einer Blauen Plakette, damit die Nachrüstung und Modernisierung der Flotte durchgesetzt werden kann. Das hat inzwischen auch die Automobilbranche, ja selbst der VDA erkannt. Ohne Blaue Plakette gibt es gar keinen Druck, die schmutzigen Fahrzeuge nachzurüsten. Der Bund muss endlich aktiv werden und dieses Instrument einführen.

In NRW sind Fahrverbote wohl nicht mehr abzuwenden, die Stadt Düsseldorf sieht schwarz. Gilt das auch für Stuttgart und andere Städte?

Verkehrsverbote durch Gerichte sind derzeit nicht auszuschließen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Um sie abzuwenden, muss heute auf dem Dieselgipfel der Startschuss fallen, damit die konkreten Maßnahmen endlich schnell umgesetzt werden können.