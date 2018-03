Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Karlsruhe. Der VW Amarok ist ein beeindruckendes Gefährt: ein Pickup, "maskulines Design, robuste Bauweise sowie jede Menge Power", wie Volkswagen für das aktuelle Modell wirbt. Allerdings: Beim verbauten Dieselmotor setzte der Konzern auf die inzwischen bekannte Betrugssoftware. Sauber im Teststand, eine Dreckschleuder auf der Straße, das galt leider auch für den "exklusiven Allrounder der Premiumklasse". Und so sah sich der Volkswagen-Konzern im Januar 2016 veranlasst, die Baureihe für ein "Software-Update" in die Werkstätten zu rufen.

Viele Kunden kamen der Aufforderung nach - doch nicht alle. Und die bekamen nach Ablauf der 18-monatige Umrüstungsfrist gewaltige Probleme. "Stilllegung" hieß es für einen Fahrzeughalter aus dem Rhein-Neckar-Kreis im Dezember 2017. Mit sofortiger Wirkung untersagte das Landratsamt als zuständige Kfz-Zulassungsstelle den weiteren Betrieb des 2011 erworbenen Fahrzeugs im öffentlichen Verkehr. Der Betroffene wandte sich in einem Eilantrag an das Verwaltungsgericht Karlsruhe - und bekam im Beschluss vom 26. Februar, der jetzt veröffentlicht wurde, recht. "Weder in formeller noch in materiell-rechtlicher Hinsicht" genüge die Anordnung der sofortigen Stilllegung den Anforderungen, heißt es in der Begründung.

Für Rechtsanwalt Ralf Stoll, der bundesweit nach eigenen Angaben mehr als 5500 Gerichtsverfahren gegen VW und Händler führt, ein kleiner Triumph. "Nachdem die Behörden über Jahre den Manipulationen tatenlos zugeschaut haben, wollen sie nunmehr die Fahrzeuge der Geschädigten sofort stilllegen, ohne Rücksicht auf laufende oder noch anstehende gerichtliche Verfahren", so sein Vorwurf an das Landratsamt. Der dadurch erzeugte Druck solle "die letzten dazu zwingen ein fragwürdiges Softwareupdate aufspielen zu lassen, damit VW aus der Verantwortung entlassen werden kann", so sein Vorwurf. Mit der Karlsruher Entscheidung werde "dieser verbraucherfeindlichen Praxis" ein Riegel vorgeschoben.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist, dass sich der VW-Amarok-Fahrer durch VW und VW-Händler geschädigt sieht und unter anderem Ansprüche auf Schadenersatz geltend machen will. Im Laufe des Zivilverfahrens, so die Überlegung des Klägers, sei zu erwarten, dass das Gericht ein Sachverständigengutachten über das Softwareupdate einholen werde. Werde der Betroffene gezwungen, das Update schon jetzt aufzuspielen, würden dadurch "wichtige Beweismittel zerstört", so die Sorge der Rechtsanwaltskanzlei. Das sei "unzumutbar".

Das Verwaltungsgericht gab dem Kläger aus verschiedenen Gründen recht. Es gebe keine nachvollziehbare Begründung für eine sofortige Stilllegung, so das Gericht. Schließlich liege "kein typischer Fall der Betriebsuntersagung aus Gründen der Verkehrssicherheit vor". Das öffentliche Interesse überwiege nicht das private Interesse des Antragsstellers. Die Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs sei nicht eingeschränkt, so dass "keine erhöhte Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer" bestehe.

Auch der Aspekt Luftreinhaltung wird von gerichtlicher Seite gering eingestuft. Zwar handele es sich um "hohe Schutzgüter", heißt es in der Erklärung. "Jedoch seien die von einem einzelnen Fahrzeug ausgehenden Gefahren für diese Schutzgüter nicht konkret und unmittelbar." Zudem zeige nicht zuletzt der seit Bekanntwerden der Abschalteinrichtung 2015 vergangene Zeitraum, "dass eine den Sofortvollzug rechtfertigende Dringlichkeit auch aus Sicht der zuständigen Behörden nicht vorliege".

Für den Amarok und seinen Besitzer bedeutet das: Bis zur abschließenden gerichtlichen Entscheidung darf das Auto ohne Update weiter gefahren werden. Das Landratsamt Rhein-Neckar muss die Verfahrenskosten tragen.